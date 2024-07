I giochi gratis di luglio per gli abbonati PS Plus Essential sono disponibili da oggi: ecco quali sono

Oggi, 2 luglio 2024, è il primo martedì del mese e questo significa che sono disponibili ora i giochi gratis di luglio per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, annunciati la scorsa settimana e ora scaricabili da tutti gli utenti che abbiano una sottoscrizione PS Plus Essential, Extra o Premium.

Ricordiamo che i giochi in questione sono stati annunciati mercoledì scorso attraverso la classica presentazione da parte di Sony attraversi i propri canali social e ne abbiamo parlato anche nella nostra rubrica dedicata, ma nel caso non aveste seguito ribadiamo quali sono i titoli disponibili a luglio per gli abbonati a PS Plus Essential:

Borderlands 3 - PS4 e PS5

NHL 24 - PS4 e PS5

Among Us - PS4 e PS5

Ricordiamo che il download dei giochi in questione può essere effettuato liberamente dagli abbonati a qualsiasi tier di PlayStation Plus dal 2 luglio al 6 agosto, giorno in cui verranno sostituiti da quelli che verranno annunciati per il prossimo mese.