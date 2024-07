Iniziata la campagna per il quarto volume di Video-Giochi, collana che parla di storia del medium

Lo storico dei videogiochi Andrea Contato ha lanciato la campagna di crowdfunding per finanziare il quarto volume della collana Video-Giochi, dedicata alla storia del nostro medium. Attualmente la copertina non è ancora visibile perché in via di ultimazione. In passato vi avevamo segnalato anche le campagne per i primi tre, quindi siamo felici che il progetto sia andato avanti e stia per raggiungere il suo culmine, ossia il quinto e ultimo volume.

Contato è già autore di Through the Moongate: la storia di Richard Garriott, Origin Systems Inc e Ultima, saggio in due volumi dedicato a uno dei padri del gioco di ruolo elettronico, nonché del recente Cabel Electronic: storia della cooperativa bergamasca nella console war dimenticata, dedicato a un'azienda nostrana che tentò la via del mercato dei videogiochi in tempi decisamente più pionieristici di quelli attuali.