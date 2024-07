Dragon Ball Sparking! Zero presenta spettacolari scontri tra sfere di energia ma i fan non apprezzano

Il fatto è che queste situazioni sono considerate fin troppo esagerate , nel modo in cui vengono visualizzate all'interno del gioco: in particolare, le reazioni sono state piuttosto negative per quanto riguarda la scena mostrata come esempio tra Goku e Raditz.

Dragon Ball Sparking! Zero si propone di essere l'apoteosi dei giochi di Dragon Ball, puntando tutto sul rispetto della tradizione e sulla completezza dei contenuti, ma a quanto pare gli spettacolari scontri fra sfere di energia e colpi a distanza non sono stati molto apprezzati dai fan .

I fan richiedono una maggiore fedeltà al contesto, ma non è facile

Sebbene la scena sia indubbiamente spettacolare, questa risulta in effetti anche un po' esagerata, soprattutto considerando il contesto. Gli utenti hanno infatti fatto notare come i due personaggi, nella fase della storia in cui si incontrano, non abbiano una tale potenza distruttiva.



Vari commenti sotto il video nel thread dedicato su Reddit si concentrano su questo e sembrano essere più negativi che positivi: in sostanza, il fatto che lo scontro fra le "sfere di energia" di un Goku ancora in fase non Super Saiyan e uno dei primi nemici della saga inneschi una catastrofe dimensionale come quella messa in scena risulta un po' troppo parossistico.

Anche l'eccessivo movimento della telecamera, che durante la scena ruota vorticosamente intorno ai due combattenti, viene un po' criticato, in quanto potenzialmente fastidioso nell'uso del gioco.

Il problema, in questo caso, è che si tratta comunque di un videogioco: la sua fedeltà assoluta all'anime, che per il resto emerge da gran parte dei contenuti e degli elementi di gameplay visti finora, decade un po' quando si tratta comunque di dover mettere in scena degli scontri singoli fra i personaggi, che tendono ad essere spettacolarizzati anche a prescindere dal contesto narrativo, come è normale che accada.

