Nintendo Switch riceve l'aggiornamento di sistema 18.1.0 "senza reboot", vediamo le novità

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per Nintendo Switch, che porta il firmware alla versione 18.1.0 e si presenta già come una particolare novità in quanto è uno dei pochi update distribuiti finora che viene applicato senza dover effettuare il reboot della console.

L'update "rebootless", come viene definito, non richiede dunque di riavviare la console per poterlo applicare, cosa che di per sé indica già un aggiornamento di dimensioni non proprio enormi, non avendo la necessità di far ripartire da zero la sessione per installazione e avvio.

In base a quanto riferito, le novità sono piuttosto marginali ma si tratta comunque di un update di sistema richiesto per tutti gli utenti della console, dunque deve essere applicato non appena disponibile, con il rollout che dovrebbe già essere avvenuto durante la nottata.