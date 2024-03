Suyu colpito dagli avvocati di Nintendo, è un emulatore di Nintendo Switch erede di Yuzu

Nintendo colpisce ancora

Nintendo è sul piede di guerra contro gli emulatori

Come accennato, Suyu è un emulatore che usa lo stesso codice sorgente di Yuzu. Dal momento del lancio, gli autori hanno detto più volte di essere contro la pirateria e di intendere il loro software solo come un modo per far girare copie di backup dei giochi. Evidentemente Nintendo non si è lasciata convincere.

Gli sviluppatori di Suyu di loro hanno detto di non sapere con precisione quale sia la fonte del DMCA, nonostante quanto dichiarato da GitLab. In questo caso, comunque, non pare essere stata annunciata alcuna causa legale, come quella che ha colpito gli autori di Yuzu.