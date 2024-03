Square Enix: iniziati i saldi dell'editore su Steam, con tutto il suo catalogo in offerta

Gli sconti

Tutti i Final Fantasy sono in sconto

Tra i titoli in offerta, segnaliamo Final Fantasy VII Remake Intergrade venduto a 39,99€ invece di 79,99€, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, venduto a 29,99€ invece di 49,99€, Final Fantasy VII, venduto a 5,19€ invece di 12,99€, Star Ocean The Second Story R, venduto a 39,99€ invece di 49,99€, NieR: Automata, venduto a 15,99€ invece di 39,99, Life is Strange True Colors, venduto a 17,99€ invece di 59,99€ e Chrono Trigger, venduto a 7,49€ invece di 14,99€.

Se vi interessa, potete portare a casa anche l'edizione definitva di Dragon Quest XI per 23,99€ invece di 39,99€, oppure Forspoken per 31,99€ invece di 79,99€.

Detto questo, i giochi in sconto sono moltissimi, quindi vi convine fare un giro sulla pagina dei saldi per scoprire se c'è qualcosa che fa al caso vostro.