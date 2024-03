Costruisce un autoclicker per battere il record mondiale di click al secondo sul mouse

Un inventore particolarmente creativo ha deciso di costruire un sistema auto clicker per battere il record mondiale di click al secondo (CPS) sul mouse, pubblicando poi il video online.

Se state pensando che il nostro abbia usato chissà quali componenti per creare la sua opera dovrete ricredervi, perchè l'ha costruita usando quasi completamente dei pezzi LEGO technic, più ovviamente un mouse, come potete vedere nel video allegato al post Reddit sottostante.

Il filmato mostra anche i vari tentativi fatti per ottenere il risultato finale di 70,2 click al secondo. Naturalmente nessun essere umano può cliccare a una tale velocità, ma non è questo il punto.

C'è da sottolineare che esistono anche soluzioni software per simulare dei click velocissimi, ma ovviamente non sono la stessa cosa di un sistema meccanico come questo, di suo molto più ingegnoso e, in qualche modo, appagante.