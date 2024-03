Shadows of the Damned: Hella Remastered, il sito ufficiale svela il nuovo studio di Shinji Mikami

Dallo studio del sito ufficiale di Shadows of the Damned: Hella Remastered di Grasshopper Manufacture è emersa una curiosità davvero interessante: il nome del nuovo studio di Shinji Mikami.

Per chi non lo conoscesse, Mikami è il padre della serie Resident Evil, nonché il fondatore di Tango Gameworks, attualmente in mano a Microsoft, in cui ha lavorato alla serie The Evil Within e ha svolto il ruolo di produttore esecutivo per Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, prima di lasciare per motivi non meglio precisati.

Era noto che fosse tornato allo sviluppo, ma finora non si conosceva il nome del suo nuovo studio. Come mai è apparso sul sito di Shadows of the Damned: Hella Remastered? Perché Mikami figura tra gli autori del gioco originale. Nella scheda che gli è stata dedicata possiamo quindi leggere del suo passato, tra Resident Evil e Tango Gameworks e, del suo presente: KAMUY Inc.