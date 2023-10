Shinji Mikami sta per tornare a sviluppare dopo l'abbandono di Tango GameWorks

Come sempre accade in questi casi, l'uscita dal team era accompagnata da una accordo di non concorrenza, che impediva al game designer di prendere nuove iniziative in ambito videoludico, ma a quanto pare tale accordo è durato piuttosto poco, visto che Mikami ha riferito che è praticamente concluso.

Abbiamo riportato a febbraio la sua uscita di scena da Tango GameWorks , team che lui stesso aveva fondato, durante la quale aveva riferito la volontà di cambiare aria ma non aveva riferito nulla di preciso per quanto riguardava i suoi piani futuri.

Desiderio di indipendenza?

"Ora che ho rotto l'incantesimo della non competizione, penso di poter tornare a lavorare", ha affermato Mikami, confermando dunque la sua volontà di continuare a sviluppare, forse all'interno di un altro team oppure fondando una nuova squadra da zero.

Il creatore di Resident Evil e The Evil Within è sempre stato un tipo alquanto tendente all'indipendenza: per questo motivo aveva lasciato Capcom e aveva fondato Tango GameWorks, e non è escluso che il fatto di perdere tale autonomia con l'assimilazione all'interno di Bethesda e poi l'acquisizione da parte di Microsoft sia stata un duro colpo per il suo modo di fare.

Dopo aver sviluppato Ghostwire Tokyo ha quindi deciso di lasciare Tango, con Hi-Fi Rush che è stato portato avanti soprattutto da John Johanas, mentre attendiamo di conoscere i suoi progetti futuri.