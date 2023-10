Super Mario Bros. Wonder è un nuovo punto di partenza, ma non si sa per dove

Super Mario Bros. Wonder è l'inizio di una "nuova fase" per la versione 2D dei platform dell'idraulico italiano, secondo lo staff di Nintendo. In un'intervista rilasciata a Game Informer, il team dietro la nuova reinvenzione di Mario si è detto ottimista sul futuro della serie, ma non è ancora pronto a impegnarsi su qualcosa di concreto per il futuro.

"Credo che siamo passati dalla serie New Super Mario Bros. a una nuova fase", ha dichiarato il produttore Takashi Tezuka, "ma a questo punto non abbiamo idea di quale sarà il prossimo stile di gioco".

Il direttore artistico Masanobu Sato afferma che Wonder potrebbe dare il via alla prossima generazione di salti nel Regno dei Funghi, proprio come fece New Super Mario Bros: "Quello che sappiamo è che Super Mario Bros. Wonder ha creato un palcoscenico più grande per le avventure di Mario e dei suoi amici".