L'industria dei videogiochi ha celebrato la figura di Vince Zampella dopo la sua morte

Ieri è arrivata la ferale notizia della morte di Vince Zampella a causa di un incidente d'auto . Il fondatore di Infinity Ward e di Respawn Entertainment, nonché creatore di serie come Call of Duty e Titanfall , aveva 55 anni e lascia tre figli. L'intera industria è rimasta scioccata dall'accaduto, tanto che non sono mancati tributi da ogni dove, come quello già riportato di Hideo Kojima , ma anche quelli di decine di altre personalità.

Tanti messaggi di cordoglio

Ad esempio, l'account ufficiale della serie Battlefield (l'ultimo gioco su cui Zampella ha lavorato è stato Battlefield 6), ha scritto: "Siamo devastati dalla perdita di Vince Zampella, un leader creativo il cui lavoro ha plasmato generazioni di giocatori e contribuito a definire ciò che gli sparatutto e i giochi d'azione moderni potevano essere. Nel corso di una carriera straordinaria, Vince ha avuto un ruolo fondamentale in franchise come Call of Duty, Titanfall, Apex Legends e la serie Star Wars Jedi. Durante il suo periodo alla guida della serie Battlefield, ha diretto con attenzione e determinazione, basando sempre le sue decisioni su ciò che contava di più per la community e per il futuro a lungo termine del franchise."

Battlefield 6 è stato l'ultimo gioco cui Zampella ha lavorato

Il giornalista Geoff Keighley, patron dei The Game Awards, è stato tra i primi a ricordarlo: "Non riesco a credere di stare scrivendo queste parole. Vince Zampella, un titano dell'industria videoludica, co-creatore di Call of Duty e co-fondatore di Respawn Entertainment, oltre che un caro amico, è morto ieri in un incidente d'auto a Los Angeles."

Anche molti sviluppatori si sono uniti al cordoglio, come Tim Willits: "Non riesco a crederci. È così tragico. L'ho visto proprio ai TGA. Conoscevo Vince da anni e ho viaggiato in tutto il mondo con lui ai tempi di Activision. Era una persona brillantissima e incredibilmente gentile. Questa perdita si farà sentire nella nostra industria per anni." Battlefield 6: la recensione dello shooter che torna finalmente alle origini O Randy Pitchford di Gearbox: "Vince era fantastico. Uno vero: tranquillo, ma con una volontà forte e un cuore potente. Eravamo amici da molto tempo e lui e mia moglie Kristy erano molto legati - confidenti e alleati. Lascia dei figli splendidi e tante persone che lo amavano e lo rispettavano."

O ancora Patrick Soderlund di Embark Studios: "Sono profondamente addolorato per la perdita di Vince Zampella, un amico e una forza della nostra industria. Vince ha contribuito a plasmare il gaming moderno e ha ispirato tantissimi di noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo."

I messaggi sono davvero decine, segno che stiamo parlando di un personalità davvero influente dell'industria dei videogiochi.

Dopo la diffusione della notizia, anche Electronic Arts, società madre di Respawn e casa editrice di Battlefield, ha diramato una dichiarazione pubblica sull'accaduto:

"Si tratta di una perdita inimmaginabile, e il nostro pensiero va alla famiglia di Vince, ai suoi cari e a tutti coloro che sono stati toccati dal suo lavoro. L'influenza di Vince sull'industria videoludica è stata profonda e di vasta portata. Amico, collega, leader e creatore visionario, il suo lavoro ha contribuito a plasmare l'intrattenimento interattivo moderno e ha ispirato milioni di giocatori e sviluppatori in tutto il mondo. La sua eredità continuerà a influenzare il modo in cui i giochi vengono creati e come i giocatori si connettono tra loro per generazioni."