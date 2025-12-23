Hideo Kojima ricorda Vince Zampella dopo la notizia della sua morte

Hideo Kojima ha ricordato Vince Zampella a poche ore dalla tragica e inaspettata notizia della morte del fondatore di Respawn Entertainment, attuale direttore della serie Battlefield, avvenuta a causa di un incidente automobilistico.

"Ho appreso la tragica notizia della morte di Vince. Non riesco ancora a crederci", ha scritto Kojima. "Ho incontrato Vince per la prima volta durante il suo periodo a Infinity Ward, quando lui e Jason stavano creando Call of Duty: Modern Warfare 2."

"Dopo essere stato estromesso da Infinity Ward, Vince ha fondato Respawn Entertainment. Quando mi stavo preparando a diventare indipendente, forse perché sentiva che ci trovavamo in situazioni simili, si prese del tempo per ascoltarmi, darmi consigli e sostenermi in molti modi. Mi mostrò persino lo studio."

"Anche dopo il suo passaggio a DICE, ogni volta che andavo a Los Angeles cenavamo insieme e parlavamo dei nostri rispettivi futuri. Sinceramente non ho le parole. È troppo presto. È straziante. Riposa in pace, Vince."