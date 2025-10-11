0

ARC Raiders lascerà agli utenti la libertà di scegliere se resettare o meno i progressi

Embark Studios ha presentato l'Expedition Project, una funzionalità del sistema di progressione di ARC Raiders che lascerà carta bianca ai giocatori se resettare o meno i propri progressi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/10/2025
Personaggi di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
Articoli News Video Immagini

Con un post pubblicato sul sito ufficiale di ARC Raiders, Embark Studios ha annunciato un approccio alternativo rispetto a molti altri sparatutto stagionali: i giocatori potranno scegliere liberamente se resettare o meno i propri progressi .

Come forse saprete, il reset obbligatorio è una pratica comune in titoli live service, come Escape from Tarkov, dove tutti i giocatori ripartono da zero per garantire parità. Tuttavia, questa scelta non è sempre ben accolta, soprattutto da chi ha investito decine di ore nel proprio personaggio. Ad esempio, Bungie ha fatto marcia indietro con Destiny 2: I Ribelli, dopo le numerose critiche ricevute.

L'Expedition Project

Con quello che è stato soprannominato "Expedition Project", il team di Embark Studios vuole provare una soluzione differente e un'ideale via di mezzo. I giocatori potranno mantenere tutti i progressi senza penalizzazioni, oppure optare per il reset e ottenere ricompense esclusive per l'account, elementi cosmetici e dei buff. Quest'ultimi sono pensati comunque per non spostare drasticamente gli equilibri e, in generale, non daranno benefici in battaglia.

ARC Raiders invita i giocatori a un nuovo Server Slam, aperti i preordini su PC, PS5 e Xbox ARC Raiders invita i giocatori a un nuovo Server Slam, aperti i preordini su PC, PS5 e Xbox

Entrando più nel dettaglio, in ARC Raider i giocatori sbloccheranno la funzione "Projects", con il primo grande "progetto" disponibile al livello 20: l'Expedition Project. Completarlo permette di resettare il personaggio, e questo reset può essere ripetuto ogni volta che si porta a termine un nuovo progetto.

L'Expedition Project segue un ciclo ricorrente di circa otto settimane. Durante le prime sette, i giocatori possono contribuire e accumulare progressi. All'inizio dell'ottava settimana si apre una finestra di completamento che dura sette giorni: se tutte le fasi sono state soddisfatte, sarà possibile finalizzare il progetto e ottenere i benefici. Se il progetto non è pronto entro la finestra, i progressi vengono conservati e si potrà continuare a lavorarci fino alla successiva occasione utile.

Il sistema, stando alle parole di Embark Studios, è pensato per incentivare un investimento di tempo costante, ma flessibile, senza penalizzare chi non riesce a rispettare le scadenze. Oltre all'Expedition Project, verranno introdotti altri progetti nel tempo, legati ad aggiornamenti, eventi stagionali o festività. Questi varieranno per dimensioni, durata e tipo di ricompensa.

Sarà interessante scoprire se questo sistema si rivelerà la via di mezzo ideale sperata da Embark Studios. A questo proposito, vi ricordiamo che ARC Raider sarà disponibile a partire dal 30 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
ARC Raiders lascerà agli utenti la libertà di scegliere se resettare o meno i progressi