ARC Raiders invita i giocatori a un nuovo Server Slam, aperti i preordini su PC, PS5 e Xbox

Embark Studios ha pubblicato un nuvo trailer di ARC Raiders e contestualmente ha dato il via ai preordini e annunciato un nuovo Server Slam a tempo limitato.

I giocatori potranno provare nuovamente lo sparatutto sandbox PvPvE su PS5, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store) tra il 17 e il 19 ottobre. L'accesso sarà libero a tutti i giocatori, senza alcuna preregistrazione o requisito particolare. Per l'occasione i giocatori potranno scendere in campo nella mappa Dam Battlegrounds e sperimentare gli elementi legati alla progressione, la creazione e il sistema di missioni. Coloro che prenderanno parte ai test riceveranno un escusivo zaino per il proprio avatar virtuale, che potranno riscattare una volta uscito il gioco completo.