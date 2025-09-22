ARC Raiders invita i giocatori a un nuovo Server Slam, aperti i preordini su PC, PS5 e Xbox

Embark Studios ha pubblicato un nuvo trailer di ARC Raiders e contestualmente ha dato il via ai preordini e annunciato un nuovo Server Slam a tempo limitato.
I giocatori potranno provare nuovamente lo sparatutto sandbox PvPvE su PS5, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store) tra il 17 e il 19 ottobre. L'accesso sarà libero a tutti i giocatori, senza alcuna preregistrazione o requisito particolare. Per l'occasione i giocatori potranno scendere in campo nella mappa Dam Battlegrounds e sperimentare gli elementi legati alla progressione, la creazione e il sistema di missioni. Coloro che prenderanno parte ai test riceveranno un escusivo zaino per il proprio avatar virtuale, che potranno riscattare una volta uscito il gioco completo.
Bonus di prenotazione e i dettagli delle edizioni disponibili al lancio
Come accennato in apertura, oggi Embark Studios ha anche aperto i preordini di ARC Raiders, in vista del lancio fissato al 30 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games Store). Coloro che prenoteranno il gioco sbloccheranno il Lucky Duck Bundle, che contiene gli oggetti esclusivi "Hatchling Backpack" e "Golden Rubber Duck Backpack Charm".
Oltre alla standard edition al lancio sarà disponibile la Deluxe Edition che include una serie di contenuti extra che abbiamo elencato di seguito:
- Costume leggendario: Valente Legendary + varianti colorate
- Zaino: Pathfinder
- Accessorio per zaino: Blanket Roll
- Cosmetico viso: Lip Scar
- Skin: Cowboy Scrappy
- Emote: Finger Gun: Rapid Fire
- 2,400 Raider Tokens
Preordinando la Deluxe Edition prima del lancio, oltre al Lucky Duck Bundle, riceverete anche come bonus l'"Astro Bundle", che comprende l'esclusivo costume "Legendary G-Suit" più varianti di colore, oltre a uno zaino e un accessorio esclusivi aggiuntivi.