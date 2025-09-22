0

ARC Raiders invita i giocatori a un nuovo Server Slam, aperti i preordini su PC, PS5 e Xbox

Manca poco più di un mese al lancio di ARC Raiders e oggi Embark Studios ha aperto i preordini del gioco e annunciato un nuovo Server Slam.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/09/2025
Artwork di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
Embark Studios ha pubblicato un nuvo trailer di ARC Raiders e contestualmente ha dato il via ai preordini e annunciato un nuovo Server Slam a tempo limitato.

I giocatori potranno provare nuovamente lo sparatutto sandbox PvPvE su PS5, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store) tra il 17 e il 19 ottobre. L'accesso sarà libero a tutti i giocatori, senza alcuna preregistrazione o requisito particolare. Per l'occasione i giocatori potranno scendere in campo nella mappa Dam Battlegrounds e sperimentare gli elementi legati alla progressione, la creazione e il sistema di missioni. Coloro che prenderanno parte ai test riceveranno un escusivo zaino per il proprio avatar virtuale, che potranno riscattare una volta uscito il gioco completo.

Bonus di prenotazione e i dettagli delle edizioni disponibili al lancio

Come accennato in apertura, oggi Embark Studios ha anche aperto i preordini di ARC Raiders, in vista del lancio fissato al 30 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games Store). Coloro che prenoteranno il gioco sbloccheranno il Lucky Duck Bundle, che contiene gli oggetti esclusivi "Hatchling Backpack" e "Golden Rubber Duck Backpack Charm".

Arc Raiders: lo abbiamo provato fino all'endgame Arc Raiders: lo abbiamo provato fino all’endgame

Oltre alla standard edition al lancio sarà disponibile la Deluxe Edition che include una serie di contenuti extra che abbiamo elencato di seguito:

  • Costume leggendario: Valente Legendary + varianti colorate
  • Zaino: Pathfinder
  • Accessorio per zaino: Blanket Roll
  • Cosmetico viso: Lip Scar
  • Skin: Cowboy Scrappy
  • Emote: Finger Gun: Rapid Fire
  • 2,400 Raider Tokens

Preordinando la Deluxe Edition prima del lancio, oltre al Lucky Duck Bundle, riceverete anche come bonus l'"Astro Bundle", che comprende l'esclusivo costume "Legendary G-Suit" più varianti di colore, oltre a uno zaino e un accessorio esclusivi aggiuntivi.

