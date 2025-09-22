OPPO Find X9 e X9 Pro in arrivo il 16 ottobre con Dimensity 9500 e ColorOS 16

OPPO ha ufficializzato la data di lancio dei suoi nuovi flagship: la serie Find X9 sarà presentata in Cina il prossimo 16 ottobre, un giorno dopo l'evento dedicato a ColorOS 16, la nuova interfaccia basata su Android 16. I protagonisti saranno Find X9 e Find X9 Pro, due smartphone che inaugurano una nuova generazione di design, autonomia e fotografia mobile.

Dimensity 9500 e una partnership consolidata Entrambi i modelli saranno tra i primi al mondo a integrare il nuovo chip MediaTek Dimensity 9500, presentato proprio oggi. Grazie al supporto del motore Tidal Engine, il SoC promette prestazioni elevate sia in termini di potenza che di efficienza. OPPO ha ricordato come la collaborazione con MediaTek duri da anni e rappresenti un pilastro per l'evoluzione della gamma Find. OPPO Find X9 Pro avrà prestazioni incredibili e una batteria da ben 7.500 mAh? Il Find X9 introdurrà per primo il nuovo schermo Tianma, sviluppato con l'obiettivo di ridurre l'affaticamento visivo. Il pannello adotta soluzioni come il dimming a 1 nit, tecnologia PWM ad alta frequenza superiore agli standard di settore e una gestione dei colori basata su un nuovo chip Display P3 proprietario. La riduzione della luce blu nociva al 4,7% è un primato per il settore Android, mentre la luminosità di picco raggiunge i 3.600 nit.