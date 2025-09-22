OPPO Find X9 e X9 Pro in arrivo il 16 ottobre con Dimensity 9500 e ColorOS 16

OPPO ha ufficializzato la data di lancio dei suoi nuovi flagship: la serie Find X9 sarà presentata in Cina il prossimo 16 ottobre, un giorno dopo l'evento dedicato a ColorOS 16, la nuova interfaccia basata su Android 16. I protagonisti saranno Find X9 e Find X9 Pro, due smartphone che inaugurano una nuova generazione di design, autonomia e fotografia mobile.
Dimensity 9500 e una partnership consolidata
Entrambi i modelli saranno tra i primi al mondo a integrare il nuovo chip MediaTek Dimensity 9500, presentato proprio oggi. Grazie al supporto del motore Tidal Engine, il SoC promette prestazioni elevate sia in termini di potenza che di efficienza. OPPO ha ricordato come la collaborazione con MediaTek duri da anni e rappresenti un pilastro per l'evoluzione della gamma Find.
Il Find X9 introdurrà per primo il nuovo schermo Tianma, sviluppato con l'obiettivo di ridurre l'affaticamento visivo. Il pannello adotta soluzioni come il dimming a 1 nit, tecnologia PWM ad alta frequenza superiore agli standard di settore e una gestione dei colori basata su un nuovo chip Display P3 proprietario. La riduzione della luce blu nociva al 4,7% è un primato per il settore Android, mentre la luminosità di picco raggiunge i 3.600 nit.
Autonomia senza compromessi
Zhou Yibao, responsabile della serie Find, ha sottolineato che OPPO ha seguito internamente l'intero processo produttivo di questo pannello, dal design alla calibrazione, riuscendo a superare i livelli di uniformità dei display iPhone e a integrare una modalità AI di protezione attiva della vista.
Sul fronte energetico, la serie punta a ridefinire gli standard. Il Find X9 monterà una batteria da 7.025 mAh, mentre il Find X9 Pro salirà fino a 7.500 mAh, valori mai visti su un top di gamma della casa cinese. Una capacità così elevata punta a garantire più giorni di utilizzo anche in scenari intensivi.
Il Find X9 Pro sarà dotato di un sensore principale LYT-828 con supporto hardware alla tripla esposizione dinamica e soprattutto di un teleobiettivo ultra-clear da 200MP, definito il più potente del settore. OPPO e Hasselblad hanno lavorato insieme per sviluppare un imaging kit personalizzato, con funzioni come l'8K Ultra HD Photo disponibile su tutte le focali. Anche il modello standard beneficerà del motore OPPO LUMO Super-Pixel, mentre il Pro godrà di accessori fotografici dedicati.