GRID Legends per Nintendo Switch 2 svela i dettagli sulle modalità grafiche

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/01/2026
Un'auto da corsa in GRID: Legends
GRID Legends: Deluxe Edition, da poco annunciato per Nintendo Switch 2, arriverà "presto". Non sappiamo ancora quando esattamente, ma nel frattempo gli autori hanno condiviso alcuni dettagli specifici sulle modalità grafiche.

Vediamo cosa è stato confermato da Feral Interactive, tramite una chiacchierata con i fan su Reddit.

Cosa è stato svelato sulla versione Nintendo Switch 2 di GRID: Legends

Il team ha affermato: "GRID Legends avrà sia l'impostazione 'Grafica' sia 'Prestazioni' (per le quali ci si può aspettare rispettivamente 30 fps e fino a 60 fps) per il gioco in modalità docked e portatile, oltre a preset dedicati "Bilanciato" e "Risparmio batteria" esclusivi della modalità portatile. In questo modo puoi scegliere la combinazione di frame rate e qualità visiva che preferisci."

Hanno continuato affermando: "Per quanto riguarda gli effetti grafici, Switch 2 manterrà tutti gli effetti spettacolari a cui sei abituato sulle versioni mobile e sulle altre console: fumo degli pneumatici, scintille, fiammate dallo scarico e molto altro."

Hanno chiuso svelando che GRID Legends supporterà la variante NSO del controller GameCube, offrendo il supporto ai grilletti analogici per accelerazione e frenata. "Tutto questo è stato testato e verificato", dice Feral Interactive.

Ecco in chiusura la nostra recensione di GRID Legends.

