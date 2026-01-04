GRID Legends per Nintendo Switch 2 svela i dettagli sulle modalità grafiche

Cosa è stato svelato sulla versione Nintendo Switch 2 di GRID: Legends

Il team ha affermato: "GRID Legends avrà sia l'impostazione 'Grafica' sia 'Prestazioni' (per le quali ci si può aspettare rispettivamente 30 fps e fino a 60 fps) per il gioco in modalità docked e portatile, oltre a preset dedicati "Bilanciato" e "Risparmio batteria" esclusivi della modalità portatile. In questo modo puoi scegliere la combinazione di frame rate e qualità visiva che preferisci."

Hanno continuato affermando: "Per quanto riguarda gli effetti grafici, Switch 2 manterrà tutti gli effetti spettacolari a cui sei abituato sulle versioni mobile e sulle altre console: fumo degli pneumatici, scintille, fiammate dallo scarico e molto altro."

Hanno chiuso svelando che GRID Legends supporterà la variante NSO del controller GameCube, offrendo il supporto ai grilletti analogici per accelerazione e frenata. "Tutto questo è stato testato e verificato", dice Feral Interactive.

Ecco in chiusura la nostra recensione di GRID Legends.