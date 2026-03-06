Pokémon Pokopia usato dalla Casa Bianca per uno slogan MAGA, The Pokémon Company interviene

Il post mostrava un'immagine generata tramite intelligenza artificiale nello stile di Pokopia, con la scritta "Make America Great Again" , lo slogan politico associato al movimento che sostiene Donald Trump e la sua agenda nazionalista "America First". Una scelta da cui The Pokémon Company ha voluto dissociarsi con decisione.

The Pokémon Company è stata costretta a pubblicare un comunicato per prendere le distanze dall'ultima iniziativa del reparto social della Casa Bianca, che ha condiviso un' immagine ispirata a Pokémon Pokopia , il nuovo life‑sim uscito ieri su Nintendo Switch 2, per veicolare un messaggio legato al movimento MAGA .

I Pokèmon non si schierano

"Non abbiamo preso parte alla creazione o alla diffusione di quel contenuto, e non è stato concesso alcun permesso per l'utilizzo della nostra proprietà intellettuale", ha dichiarato una portavoce dell'azienda giapponese in un comunicato inviato al New York Times. "La nostra missione è unire le persone, e questa missione non è legata ad alcun punto di vista o agenda politica."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

The Pokémon Company non ha precisato se intende agire per vie legali contro la Casa Bianca, che nel frattempo ha preferito non commentare la questione. Nel momento in cui scriviamo, il post è ancora attivo sui social. In precedenza, un portavoce aveva difeso la strategia social della Casa Bianca, affermando che tramite "post coinvolgenti e meme di successo" stanno comunicando efficacemente l'agenda del presidente.

Non è la prima volta che l'amministrazione USA utilizza proprietà intellettuali per creare parodie con messaggi politici, inclusi videogiochi come Halo, Minecraft e Stardew Valley. In questo caso specifico, è già la seconda volta che The Pokémon Company è costretta a intervenire pubblicamente: a settembre il Dipartimento della Sicurezza aveva pubblicato un video contro gli immigrati usando immagini e musica di Pokémon.