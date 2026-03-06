Echoes of Aincrad: Sword Art Online annunciato con un trailer, data di uscita ed edizioni al lancio

Bandai Namco e gli sviluppatori di Game Studio hanno annunciato Echoes of Aincrad: Sword Art Online, un action GDR basato sulla serie di ligh novel scritta da Reki Kawahara. Qui sotto trovate il primo trailer e immagini ufficiali.
Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 9 luglio in Giappone e dal 10 luglio in un tutto il mondo, con i preordini già iniziati su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.
I primi dettagli
Echoes of Aincrad è un action GDR in terza persona ambientato a Aincrad, il mondo virtuale del VRMMORPG immaginario dell'universo creato da Reki Kawahara, e palcoscenico del gioco mortale in cui migliaia di giocatori restano intrappolati con la minaccia che la sconfitta virtuale significhi la fine reale. Il titolo pur basandosi sull'opera originale, racconta una storia inedita: il protagonista non è più Kirito, ma un avatar completamente personalizzabile, costruito tramite un editor dedicato che permette di definire aspetto, equipaggiamento e stile di combattimento.
Ogni piano di Aincrad presenta una struttura ricorrente: un hub cittadino dove accettare missioni, potenziare l'equipaggiamento e gestire il crafting, e un'area esterna open world popolata da nemici, dungeon e punti d'interesse. Il sistema di combattimento segue l'impostazione degli action GDR moderni, con agganciamento del bersaglio, schivate, parate e una barra SP con cui eseguire abilità speciali legate all'arma scelta, tra spade, asce, martelli e scudi. Il giocatore può affrontare l'avventura insieme a vari compagni, gestiti tramite un sistema di Aiutanti con comportamenti selezionabili. L'esplorazione, la crescita del personaggio e la sinergia con il partner sono elementi centrali per avanzare nei piani che compongono Aincrad e affrontare sfide via via sempre più impegnative.
Sulle nostre pagine trovate già la nostra anteprima di Echoes of Aincrad: Sword Art Online con le nostre prime impressioni su quello che sulla carta promette di essere uno degli action GDR più ambiziosi di Bandai Namco da vari anni a questa parte.
Prezzi e contenuti delle varie edizioni
Al lancio di Eichoes of Aincrad, saranno disponibili tre edizioni, a partire dalla Standard Edition venduta al prezzo di 69,99 euro su PS5, Xbox Series X|S e PC. Salendo di livello troviamo la Deluxe Edition al prezzo di 89,99 euro. Oltre al gioco base include i seguenti contenuti:
- DLC espansione - Una side story accessibile dopo la campagna, con nuovi compagni, aree e nemici.
- Starter pack - Set di oggetti utili nelle prime fasi dell'avventura.
- Sblocco anticipato della modalità Gioco mortalee - Modalità a eliminazione permanente, comunque ottenibile anche completando la storia.
Infine, la Ultimate Edition viene proposta al prezzo di 109,99 euro su tutte le piattaforme. Include i seguenti extra:
- Tutti i contenuti della Deluxe Edition
- Echoes of Aincrad: contenuto bonus "Senza risposta/Farfalla" - Applicazione separata con concept art, materiali esclusivi, filmato Unanswered//butterfly (circa 120 minuti) e colonna sonora digitale.
- Pacchetto armatura: Stivali svolazzanti e Vesti svolazzanti - Set estetico ispirato a Rex ed Emirun, con aspetto variabile in base al tipo di avatar.