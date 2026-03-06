Echoes of Aincrad: Sword Art Online annunciato con un trailer, data di uscita ed edizioni al lancio

Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 9 luglio in Giappone e dal 10 luglio in un tutto il mondo, con i preordini già iniziati su Steam , PlayStation Store e Xbox Store .

Bandai Namco e gli sviluppatori di Game Studio hanno annunciato Echoes of Aincrad: Sword Art Online , un action GDR basato sulla serie di ligh novel scritta da Reki Kawahara. Qui sotto trovate il primo trailer e immagini ufficiali.

I primi dettagli

Echoes of Aincrad è un action GDR in terza persona ambientato a Aincrad, il mondo virtuale del VRMMORPG immaginario dell'universo creato da Reki Kawahara, e palcoscenico del gioco mortale in cui migliaia di giocatori restano intrappolati con la minaccia che la sconfitta virtuale significhi la fine reale. Il titolo pur basandosi sull'opera originale, racconta una storia inedita: il protagonista non è più Kirito, ma un avatar completamente personalizzabile, costruito tramite un editor dedicato che permette di definire aspetto, equipaggiamento e stile di combattimento.

Ogni piano di Aincrad presenta una struttura ricorrente: un hub cittadino dove accettare missioni, potenziare l'equipaggiamento e gestire il crafting, e un'area esterna open world popolata da nemici, dungeon e punti d'interesse. Il sistema di combattimento segue l'impostazione degli action GDR moderni, con agganciamento del bersaglio, schivate, parate e una barra SP con cui eseguire abilità speciali legate all'arma scelta, tra spade, asce, martelli e scudi. Il giocatore può affrontare l'avventura insieme a vari compagni, gestiti tramite un sistema di Aiutanti con comportamenti selezionabili. L'esplorazione, la crescita del personaggio e la sinergia con il partner sono elementi centrali per avanzare nei piani che compongono Aincrad e affrontare sfide via via sempre più impegnative.

Sulle nostre pagine trovate già la nostra anteprima di Echoes of Aincrad: Sword Art Online con le nostre prime impressioni su quello che sulla carta promette di essere uno degli action GDR più ambiziosi di Bandai Namco da vari anni a questa parte.