Il governo USA pubblica un video a tema Pokémon contro gli immigrati: The Pokémon Company risponde

L'US Department of Homeland Security ha recentemente pubblicato sui social un video nel quale promette in pratica di trovare e catturare ogni straniero ritenuto illegale (o semplicemente non desiderato) per promuovere la divisione US Immigration and Customs Enforcement (ICE). Lo ha però fatto usando immagini e musica di Pokémon.
Ora, The Pokémon Company ha risposto alla situazione affermando di non aver alcun tipo di coinvolgimento con la realizzazione di questo video, come un po' tutti davamo per scontato.
Il video dell'ICE con i Pokémon e il commento di The Pokémon Company
Il video in questione è presente nel post qui sotto e, come detto, mostra una serie di raid di ICE a case, negozi e luoghi pubblici per catturare persone che lo Stato americano ritiene siano presenti sul suolo USA in modo illegale. Ci sono profonde critiche verso le operazione dell'ICE, con accuse rivolte all'agenzia che parlano di rapimento e sequestro di persone non illegali né criminali.
Ciò che in questo momento ha fatto scalpore è però l'associazione di Pokémon e l'ICE: dopotutto un mondo colorato dove tutti sono amici e viaggiano tra nazioni con una sanità pubblica completamente gratuita e gli USA moderni hanno molti punti in comune, no?
Distanziandosi dalla questione, The Pokémon Company ha rilasciato la seguente dichiarazione a Eurogamer.net in risposta: "Siamo a conoscenza di un recente video pubblicato dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale che include immagini e linguaggio associati al nostro marchio. La nostra azienda non è stata coinvolta nella creazione o nella distribuzione di questo contenuto e non è stata concessa alcuna autorizzazione per l'uso della nostra proprietà intellettuale".
La compagnia non ha però detto nulla riguardo a possibili azioni legali contro il Dipartimento americano per uso illecito di Pokémon.