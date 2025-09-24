Il governo USA pubblica un video a tema Pokémon contro gli immigrati: The Pokémon Company risponde

L'US Department of Homeland Security ha recentemente pubblicato sui social un video nel quale promette in pratica di trovare e catturare ogni straniero ritenuto illegale (o semplicemente non desiderato) per promuovere la divisione US Immigration and Customs Enforcement (ICE). Lo ha però fatto usando immagini e musica di Pokémon.

Ora, The Pokémon Company ha risposto alla situazione affermando di non aver alcun tipo di coinvolgimento con la realizzazione di questo video, come un po' tutti davamo per scontato.