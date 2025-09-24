iOS 26 porta le traduzioni in tempo reale su Messaggi

Con l'arrivo di iOS 26, Apple continua a potenziare le funzioni legate ad Apple Intelligence, introducendo una novità che rende più semplice comunicare con chi parla lingue diverse: Live Translation. La nuova funzione permette di tradurre i messaggi in tempo reale senza interrompere il flusso della conversazione, mostrando il testo in due lingue direttamente nell'app Messaggi.
Traduzione istantanea in nove lingue
Live Translation è compatibile con nove lingue al lancio: cinese mandarino (semplificato), francese, tedesco, italiano, inglese, giapponese, coreano, portoghese (Brasile) e spagnolo (Spagna). La traduzione funziona in maniera bidirezionale: sul proprio dispositivo i messaggi appaiono sia nella lingua originale che in quella tradotta, mentre l'interlocutore riceve tutto nella sua lingua preferita, a patto che utilizzi un dispositivo aggiornato a iOS 26, iPadOS 26 o macOS Tahoe.
L'attivazione è semplice e avviene all'interno di ogni conversazione. Basta aprire il thread in Messaggi, toccare il nome del contatto in alto e abilitare l'interruttore Traduci automaticamente. Da lì si seleziona la lingua desiderata e, se necessario, si scarica il pacchetto da circa 900MB. Una volta completato il download, le traduzioni saranno disponibili in tempo reale senza ulteriori passaggi.
Controlli rapidi durante le chat
Apple ha integrato anche dei comandi rapidi per gestire la traduzione senza interrompere la conversazione. Con un tap sulla scheda "Traduzione in [lingua]" in basso allo schermo, si può scegliere se vedere entrambe le lingue, solo quella originale o sospendere temporaneamente la traduzione. Questo consente di adattare l'esperienza a seconda delle esigenze, ad esempio nascondendo le traduzioni quando non servono.
Live Translation richiede la potenza dei modelli Apple Intelligence, quindi è disponibile solo su iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone Air e sulla serie iPhone 17. La funzione dà il meglio di sé quando entrambi gli utenti utilizzano iOS 26 o versioni equivalenti di iPadOS e macOS, ma è comunque possibile tradurre i messaggi in arrivo da dispositivi meno recenti o Android: in quel caso, però, i testi inviati non verranno convertiti automaticamente sul telefono del destinatario.