iOS 26 porta le traduzioni in tempo reale su Messaggi

Traduzione istantanea in nove lingue

Live Translation è compatibile con nove lingue al lancio: cinese mandarino (semplificato), francese, tedesco, italiano, inglese, giapponese, coreano, portoghese (Brasile) e spagnolo (Spagna). La traduzione funziona in maniera bidirezionale: sul proprio dispositivo i messaggi appaiono sia nella lingua originale che in quella tradotta, mentre l'interlocutore riceve tutto nella sua lingua preferita, a patto che utilizzi un dispositivo aggiornato a iOS 26, iPadOS 26 o macOS Tahoe.

L'attivazione è semplice e avviene all'interno di ogni conversazione. Basta aprire il thread in Messaggi, toccare il nome del contatto in alto e abilitare l'interruttore Traduci automaticamente. Da lì si seleziona la lingua desiderata e, se necessario, si scarica il pacchetto da circa 900MB. Una volta completato il download, le traduzioni saranno disponibili in tempo reale senza ulteriori passaggi.