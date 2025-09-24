0

I voti internazionali di Hades 2 parlano di un capolavoro eccezionale: ha la media più alta del 2025

Hades 2 in versione completa è finalmente arrivato e la lunga attesa dell'Accesso Anticipato pare essere stata ripagata con un videogioco di qualità veramente notevole, come testimoniano le recensioni mondiali.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/09/2025
Hades 2 in versione 1.0 è finalmente arrivato e i videogiocatori di tutto il mondo si possono godere quello che pare essere un gioco di altissima qualità, perlomeno stando alle recensioni internazionali della stampa.

Vediamo quali sono i voti principali condivisi in rete:

  • Multiplayer.it - 10
  • Noisy Pixel - 100
  • IGN USA - 100
  • Eurogamer - 100
  • TheGamer - 100
  • Destructoid - 95
  • Checkpint Gaming - 90
  • Gamespot - 90
  • PC Gamer - 88
  • Inverse - 80
  • VGC - 80

La media del gioco su Metacritic, al momento della scrittura, è di 94/100 con 30 recensioni, tutte positive. Su Opencritic invece il voto medio è 93/100, con risultati quindi molto simili.

I commenti della stampa su Hades 2

Uno dei voti più bassi, come visto, è quello di VGC, che scrive: "Come sequel, Hades 2 è ambizioso e offre una delle esperienze roguelite più soddisfacenti degli ultimi anni. Tuttavia, non riesce a sfuggire all'ombra del suo predecessore e, nel tentativo di aggiungere ogni idea possibile per amplificarne la portata, la storia finisce per perdere l'importanza di altri giochi dello studio."

IGN USA, che ha assegnato il voto massimo, invece dice: "Come si può riassumere qualcosa di così bello, speciale, memorabile e ammirevole come Hades 2? Nessuno è in grado di fare ciò che fa Supergiant, e questo eccezionale roguelite d'azione è uno dei migliori lavori di questo team sotto quasi tutti i punti di vista (il che è un traguardo incredibilmente difficile da raggiungere). È il tipo di videogioco che mi ricorda perché amo così tanto i videogiochi. La grafica è mozzafiato, i personaggi sono accattivanti, i combattimenti sono veloci, divertenti, infinitamente vari e tattici, e la musica è spettacolare. Che la luce della luna ci guidi. Tutti noi."

Diteci, voi avete già provato Hades 2 o le recensioni vi hanno convinti a dedicarvici? Infine, vi segnaliamo anche la recensione di Towa and the Guardians of the Sacred Tree, un Hades tutto giapponese.

