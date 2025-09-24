I voti internazionali di Hades 2 parlano di un capolavoro eccezionale: ha la media più alta del 2025

Hades 2 in versione 1.0 è finalmente arrivato e i videogiocatori di tutto il mondo si possono godere quello che pare essere un gioco di altissima qualità, perlomeno stando alle recensioni internazionali della stampa.

Vediamo quali sono i voti principali condivisi in rete:

Multiplayer.it - 10

Noisy Pixel - 100

IGN USA - 100

Eurogamer - 100

TheGamer - 100

Destructoid - 95

Checkpint Gaming - 90

Gamespot - 90

PC Gamer - 88

Inverse - 80

VGC - 80

La media del gioco su Metacritic, al momento della scrittura, è di 94/100 con 30 recensioni, tutte positive. Su Opencritic invece il voto medio è 93/100, con risultati quindi molto simili.