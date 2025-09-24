La modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 7 è ora in Beta: eccone il trailer e le novità principali

Activision ha reso disponibile un nuovo trailer che presenta il gameplay della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 . Inoltre, ha condiviso nuove informazioni tramite il blog post.

Le novità principali di Zombie in Call of Duty: Black Ops 7

Prima di tutto, viene ricordato che la modalità Zombie "Ashes of the Damned" sarà disponibile dal 14 novembre e vedrà 8 personaggi esplorare un luogo da incubo dove diverse ambientazioni distorte si fondono. Avremo accesso anche a un Wonder Vehicle, un pickup potenziabile e riparabile che possiamo usare per spostarci e per combattere.

In Ashes of the Damned dovremo abbattere orde di Zombie, insieme agli Ravagers, i Zursa e i Wraith Seeds, vari tipi di mostri che metteranno alla prova le nostre capacità. Inoltre, avremo accesso a un nuovo tipo di arma, il Necrofluid Gauntlet che manipola uno strano fluido che può essere indurito in punte mortali che impalano in nemici e ne assorbono la forza vitale. Sono anche stati presentati oggetti molto utili come i Jump Pad che permettono di attraversare la mappa rapidamente e trappole come la Saw Blade attivata da gasolio ed Essenza. Ci saranno inoltre 30 armi che possono essere sbloccate e fatte salire di livello, con vari equipaggiamenti, potenziamenti sul campo e GoobleGums.

Black Ops 7 Zombie includerà le modalità Standard, Directed, Survival e Cursed (con missioni narrative, una sistema di indicazioni chiaro, mappe dove resistere agli assalti nemici e cacce alle Reliquie ad alto rischio) e anche Dead Ops Arcade 4, in ritorno dopo cinque anni di assenza.

Dead Ops Arcade 4: Papaback in Black vede Papaback unirsi al clan Silverback per vendicarsi, combattendo contro i giocatori che hanno rubato un pollo armato dei Silverback. Proporrà 80 livelli in oltre 20 arene, sfide aggiuntive e nuove mappe Slayer. Ci sono più una decina di armi potenziabili. Potete giocare in missioni a roud, oltre che modalità in prima persona e twin-stick.

Segnaliamo infine che il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 è stato presentato con un trailer.