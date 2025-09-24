La modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 7 è ora in Beta: eccone il trailer e le novità principali

Activision ha reso disponibile un nuovo trailer che presenta il gameplay della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7. Inoltre, ha condiviso nuove informazioni tramite il blog post.
Se avete accesso alla beta di COD: Black Ops 7, sappiate che potete provare la modalità zombie così da farvi un'idea di cosa vi aspetta al momento del lancio di Zombie.
Le novità principali di Zombie in Call of Duty: Black Ops 7
Prima di tutto, viene ricordato che la modalità Zombie "Ashes of the Damned" sarà disponibile dal 14 novembre e vedrà 8 personaggi esplorare un luogo da incubo dove diverse ambientazioni distorte si fondono. Avremo accesso anche a un Wonder Vehicle, un pickup potenziabile e riparabile che possiamo usare per spostarci e per combattere.
In Ashes of the Damned dovremo abbattere orde di Zombie, insieme agli Ravagers, i Zursa e i Wraith Seeds, vari tipi di mostri che metteranno alla prova le nostre capacità. Inoltre, avremo accesso a un nuovo tipo di arma, il Necrofluid Gauntlet che manipola uno strano fluido che può essere indurito in punte mortali che impalano in nemici e ne assorbono la forza vitale. Sono anche stati presentati oggetti molto utili come i Jump Pad che permettono di attraversare la mappa rapidamente e trappole come la Saw Blade attivata da gasolio ed Essenza. Ci saranno inoltre 30 armi che possono essere sbloccate e fatte salire di livello, con vari equipaggiamenti, potenziamenti sul campo e GoobleGums.
Black Ops 7 Zombie includerà le modalità Standard, Directed, Survival e Cursed (con missioni narrative, una sistema di indicazioni chiaro, mappe dove resistere agli assalti nemici e cacce alle Reliquie ad alto rischio) e anche Dead Ops Arcade 4, in ritorno dopo cinque anni di assenza.
Dead Ops Arcade 4: Papaback in Black vede Papaback unirsi al clan Silverback per vendicarsi, combattendo contro i giocatori che hanno rubato un pollo armato dei Silverback. Proporrà 80 livelli in oltre 20 arene, sfide aggiuntive e nuove mappe Slayer. Ci sono più una decina di armi potenziabili. Potete giocare in missioni a roud, oltre che modalità in prima persona e twin-stick.
Segnaliamo infine che il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 è stato presentato con un trailer.