4

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy riceverà un importante aggiornamento

Capcom ha annunciato al TGS 2025 che Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy riceverà un importante aggiornamento il prossimo novembre: vediamo di che si tratta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/09/2025
I personaggi di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
News Video Immagini

A sei anni dalla pubblicazione, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy riceverà un importante aggiornamento: lo ha annunciato Capcom nel corso del suo evento al Tokyo Game Show 2025, spiegando che l'update sarà disponibile a partire dal 19 novembre.

Quali saranno le novità? Innanzitutto assisteremo all'introduzione del supporto a due nuove lingue, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano, ma non dell'italiano: un messaggio molto chiaro nei confronti dell'utenza nostrana, purtroppo.

In secondo luogo, l'aggiornamento consentirà la selezione degli episodi e includerà una modalità galleria, un'opzione per la riproduzione automatica e una serie di miglioramenti apportati all'interfaccia, in particolare durante la fase delle testimonianze.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, la recensione per Ps4, Xbox One e Switch Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, la recensione per Ps4, Xbox One e Switch

La raccolta rimasterizzata verrà insomma resa ancora più accessibile, nella speranza che la sua base installata si espanda ulteriormente, magari in vista di possibili nuovi progetti legati a questo franchise.

Un aggiornamento dopo sei anni?

Accolto ai tempi da ottimi voti, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ha avuto il merito di tradurre le avventure del celebre avvocato su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch partendo dalla versione originale per Nintendo 3DS e rimasterizzando tutti i contenuti.

L'esperienza ha ovviamente tratto enorme vantaggio da questa operazione, che ha reso i primi tre giochi della saga accessibili anche agli utenti non in possesso dell'handheld Nintendo, e attualmente riproducibili sulle piattaforme moderne grazie alla retrocompatibilità.

Certo, il fatto che Capcom abbia deciso di pubblicare un aggiornamento a così tanta distanza dall'uscita potrebbe in effetti significare qualcosa per la serie di Ace Attorney: incrociamo le dita.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy riceverà un importante aggiornamento