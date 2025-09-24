In secondo luogo, l'aggiornamento consentirà la selezione degli episodi e includerà una modalità galleria , un'opzione per la riproduzione automatica e una serie di miglioramenti apportati all'interfaccia, in particolare durante la fase delle testimonianze.

Quali saranno le novità? Innanzitutto assisteremo all'introduzione del supporto a due nuove lingue, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano , ma non dell'italiano: un messaggio molto chiaro nei confronti dell'utenza nostrana, purtroppo.

A sei anni dalla pubblicazione, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy riceverà un importante aggiornamento : lo ha annunciato Capcom nel corso del suo evento al Tokyo Game Show 2025, spiegando che l'update sarà disponibile a partire dal 19 novembre.

Un aggiornamento dopo sei anni?

Accolto ai tempi da ottimi voti, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ha avuto il merito di tradurre le avventure del celebre avvocato su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch partendo dalla versione originale per Nintendo 3DS e rimasterizzando tutti i contenuti.

L'esperienza ha ovviamente tratto enorme vantaggio da questa operazione, che ha reso i primi tre giochi della saga accessibili anche agli utenti non in possesso dell'handheld Nintendo, e attualmente riproducibili sulle piattaforme moderne grazie alla retrocompatibilità.

Certo, il fatto che Capcom abbia deciso di pubblicare un aggiornamento a così tanta distanza dall'uscita potrebbe in effetti significare qualcosa per la serie di Ace Attorney: incrociamo le dita.