A sei anni dalla pubblicazione, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy riceverà un importante aggiornamento: lo ha annunciato Capcom nel corso del suo evento al Tokyo Game Show 2025, spiegando che l'update sarà disponibile a partire dal 19 novembre.
Quali saranno le novità? Innanzitutto assisteremo all'introduzione del supporto a due nuove lingue, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano, ma non dell'italiano: un messaggio molto chiaro nei confronti dell'utenza nostrana, purtroppo.
In secondo luogo, l'aggiornamento consentirà la selezione degli episodi e includerà una modalità galleria, un'opzione per la riproduzione automatica e una serie di miglioramenti apportati all'interfaccia, in particolare durante la fase delle testimonianze.
La raccolta rimasterizzata verrà insomma resa ancora più accessibile, nella speranza che la sua base installata si espanda ulteriormente, magari in vista di possibili nuovi progetti legati a questo franchise.
Un aggiornamento dopo sei anni?
Accolto ai tempi da ottimi voti, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ha avuto il merito di tradurre le avventure del celebre avvocato su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch partendo dalla versione originale per Nintendo 3DS e rimasterizzando tutti i contenuti.
L'esperienza ha ovviamente tratto enorme vantaggio da questa operazione, che ha reso i primi tre giochi della saga accessibili anche agli utenti non in possesso dell'handheld Nintendo, e attualmente riproducibili sulle piattaforme moderne grazie alla retrocompatibilità.
Certo, il fatto che Capcom abbia deciso di pubblicare un aggiornamento a così tanta distanza dall'uscita potrebbe in effetti significare qualcosa per la serie di Ace Attorney: incrociamo le dita.