Koijma vuole fare lo scan di un vero fantasma per OD e vincere così un premio

Per poter creare un videogioco veramente spaventoso e di qualità, però, Kojima vorrebbe addirittura "scansionare un fantasma" e vincere un premio per il proprio raggiungimento.

Hideo Kojima sta lavorando a diversi progetti e uno di questo è l'horror OD , prodotto da Microsoft. Questa avventura ci farà vivere avventura (presumibilmente) terrificanti e ci saranno anche dei fantasmi pronti a far salire le nostre pulsazioni.

Le parole di Kojima su OD e sui fantasmi

L'informazione proviene dal recente evento per il decimo anniversario della sua compagnia, Kojima Productions, chiamato Beyond the Strand. Durante l'evento è anche stato mostrato un trailer di OD, che potete rivedere qui sotto, e Kojima ha messo in mostra una grafica notevolmente realistica.

Kojima ha spiegato che il trailer è stato realizzato scannerizzando un vero luogo: il suo obiettivo è viaggiare "in tutto il mondo dove sono presenti luoghi spaventosi". Inoltre, Kojima vuole riuscire a "scannerizzare un fantasma per la prima volta" e quindi vincere un premio per averlo fatto.

Kojima continua affermando che delle entità soprannaturali erano già parte di OD in quanto presso lo studio sono stati registrati degli "scricchiolii" misteriosi. Non possiamo affermare che un fantasma fosse davvero presente presso Kojima Productions, ma in caso ci fosse ora di certo non c'è più visto che Kojima Productions e Microsoft Team hanno visitato un santuario per assicurarsi di avere "una buona versione del gioco".

Difficile dire quanto Kojima stia scherzando e quanto di "serio" ci sia in questi commenti, ma sicuramente aiutano a dare ad OD un alone di mistero e di soprannaturale, che è ciò che ci aspettiamo dall'opera.

Infine, vi segnaliamo che Kojima Productions sta creando la propria carta di credito personalizzata con Mitsubishi.