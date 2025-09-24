0

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è stato mostrato con un trailer esteso al TGS 2025

Durante l'evento Capcom per il Tokyo Game Show 2025 è stato mostrato un trailer esteso di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/09/2025
Uno dei personaggi di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è stato mostrato al Tokyo Game Show 2025 con un trailer esteso: una versione più corposa del video presentato in concomitanza con l'annuncio della data di uscita del gioco.

Viene dunque ribadita la trama che parte dalla nascita di due Rathalos gemelli, spuntati fuori da un unico uovo: un accadimento che porta scompiglio e conflitto fra due regni, e che si riaccende quando, secoli dopo, i mostri tornano a fare la propria comparsa.

Rispetto alla versione precedente del trailer, trovano spazio nelle sequenze diversi personaggi di spessore, che andranno a comporre il cast di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e che promettono di farsi protagonisti di un racconto appassionante.

Al termine del video viene ribadita la data di uscita del gioco, fissata come già sappiamo al prossimo 13 marzo nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Un'avventura molto promettente

Durante il Capcom Special Program, l'executive producer Ryozo Tsujimoto ha integrato la presentazione di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con una serie di interessanti dettagli relativi al gioco.

Ad esempio, in Twisted Reflection ritroveremo i mostri più celebri di Monster Hunter Wilds, con alcune differenze estetiche e lo stile completamente inedito legato all'impiego del cel shading.

Il game director, Kenji Oguro, ha inoltre spiegato qualcosa in più della trama di questo capitolo e del lavoro che gli sviluppatori hanno svolto per renderlo ancora più divertente, vedi il miglioramento delle cavalcature rispetto al passato.

#Tokyo Game Show
