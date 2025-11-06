0

Svelati i requisiti PC di Monster Hunter Stories 3: sono molto accessibili, ma è confermato Denuvo

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections su PC richiede hardware accessibile per giocare a 1080p e 60 fps, ma include Denuvo, il controverso sistema anti-tamper di Capcom.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/11/2025
Un Rathalos in Monster Hunter Stories 3
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
News Video Immagini

Capcom ha aggiornato la pagina Steam di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, che ora include anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC.

La buona notizia è che sulla carta sono molto accessibili, mentre la cattiva è che viene confermato l'impiego di Denuvo, l'anti-tamper usato nella maggior parte dei titoli della compagnia giapponese e poco apprezzato dal pubblico a causa del potenziale impatto negativo che può avere sulle performance.

Una RTX 2060 Super basta per giocare a 1080p e 60 fps con dettagli Alti

Tornando ai requisiti di sistema, viene consigliata una configurazione con scheda grafica RTX 2060 Super o RX 5700 accompagnata da un processore i5-10400 o Ryzen 5 3600 per poter giocare a 1080p a 60 fps con settaggi grafici impostati su Alto. In sintesi, il gioco dovrebbe girare tranquillamente anche su configurazioni con più di qualche anno sulle spalle o di fascia bassa.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, abbiamo provato un JRPG coi fiocchi Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, abbiamo provato un JRPG coi fiocchi

Minimi - 1080p a 30 fps con impostazioni grafiche su Bassa

  • Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
  • Processore: Intel Core i3-9100 o AMD Ryzen 3 3200G
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 (VRAM 6GB) o AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB)
  • DirectX: Versione 12
  • Rete: Connessione internet a banda larga
  • Spazio d'archiviazione: 50 GB di spazio disponibile

Consigliati - 1080p a 60 fps con impostazioni grafiche su Alta

  • Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
  • Processore: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (VRAM 8GB) o AMD Radeon RX 5700 XT (VRAM 8GB)
  • DirectX: Versione 12
  • Rete: Connessione internet a banda larga
  • Spazio d'archiviazione: 50 GB di spazio disponibile

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections sarà disponibile a partire dal 13 marzo, anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Pochi giorni fa Capcom ha svelato i dettagli delle edizioni disponibili al lancio e i bonus di prenotazione, dando il via ai preordini.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Svelati i requisiti PC di Monster Hunter Stories 3: sono molto accessibili, ma è confermato Denuvo