Svelati i requisiti PC di Monster Hunter Stories 3: sono molto accessibili, ma è confermato Denuvo

Capcom ha aggiornato la pagina Steam di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, che ora include anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC.

La buona notizia è che sulla carta sono molto accessibili, mentre la cattiva è che viene confermato l'impiego di Denuvo, l'anti-tamper usato nella maggior parte dei titoli della compagnia giapponese e poco apprezzato dal pubblico a causa del potenziale impatto negativo che può avere sulle performance.