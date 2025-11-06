Svelati i requisiti PC di Monster Hunter Stories 3: sono molto accessibili, ma è confermato Denuvo

Capcom ha aggiornato la pagina Steam di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, che ora include anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC.
La buona notizia è che sulla carta sono molto accessibili, mentre la cattiva è che viene confermato l'impiego di Denuvo, l'anti-tamper usato nella maggior parte dei titoli della compagnia giapponese e poco apprezzato dal pubblico a causa del potenziale impatto negativo che può avere sulle performance.
Una RTX 2060 Super basta per giocare a 1080p e 60 fps con dettagli Alti
Tornando ai requisiti di sistema, viene consigliata una configurazione con scheda grafica RTX 2060 Super o RX 5700 accompagnata da un processore i5-10400 o Ryzen 5 3600 per poter giocare a 1080p a 60 fps con settaggi grafici impostati su Alto. In sintesi, il gioco dovrebbe girare tranquillamente anche su configurazioni con più di qualche anno sulle spalle o di fascia bassa.
Minimi - 1080p a 30 fps con impostazioni grafiche su Bassa
- Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
- Processore: Intel Core i3-9100 o AMD Ryzen 3 3200G
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 (VRAM 6GB) o AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB)
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Spazio d'archiviazione: 50 GB di spazio disponibile
Consigliati - 1080p a 60 fps con impostazioni grafiche su Alta
- Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
- Processore: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (VRAM 8GB) o AMD Radeon RX 5700 XT (VRAM 8GB)
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Spazio d'archiviazione: 50 GB di spazio disponibile
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections sarà disponibile a partire dal 13 marzo, anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Pochi giorni fa Capcom ha svelato i dettagli delle edizioni disponibili al lancio e i bonus di prenotazione, dando il via ai preordini.