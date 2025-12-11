0

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection si mostra con il trailer "Habitat Restoration" a tema "ecologico"

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection torna a farsi vedere con il nuovo trailer "Habitat Restoration" che mostra le varie azioni da compiere per ristabilire l'ecosistema.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/12/2025
Da Capcom arriva un trailer anche per Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection intitolato "Habitat Restoration" e incentrato sull'ambientazione del gioco, in particolare per quanto riguarda le creature presenti al suo interno e ovviamente i mostri.

Il gioco in questione rappresenta il nuovo capitolo della sotto-serie di Monster Hunter che si caratterizza per uno sviluppo maggiore sul fronte narrativo, ma questo ovviamente non significa che le creature passino in secondo piano, anzi sono sempre l'elemento centrale su cui è incardinato il gameplay.

In questo nuovo trailer vediamo dunque qualcosa riguardante le specie presenti nel mondo di Monster Hunter Stories 3, tra creature in pericolo e la necessità di ristabilire l'ecosistema.

Ecologia e responsabilità del Ranger

Una delle responsabilità principali dei Ranger in Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è la raccolta e protezione delle uova per le specie in pericolo, oltre alla necessità di ristabilire l'ecosistema in modo da assicurare un futuro per queste creature.

Con il Crystal Encroachment che sta minacciando tutto l'ambiente e nuovi mostri invasivi che hanno portato a uno squilibrio generale nella natura, lo scopo del gioco è portare nuova armonia e ristabilire l'ecosistema.

Questo principio ecologico è alla base di tutta la meccanica di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, in cui anche gli scontri contro le specie invasive non sono impostati tanto sull'eliminazione totale delle creature, quanto sul fatto di riportarle nel loro habitat naturale.

Per quanto riguarda le specie in pericolo, è necessario prendersi cura delle uova e poi anche crescere queste creature, migliorando la relazione tra il Ranger e queste, mentre si cerca anche di ristabilire l'ecosistema facendone aumentare il rango, in modo da far evolvere tutto l'ambiente.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà disponibile il 13 marzo 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, nelle ore scorse abbiamo visto anche la presentazione del Title Update 4 di Monster Hunter Wilds.

