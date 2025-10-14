Il trailer "La principessa Ranger" di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ci ricorda qualcosa

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection , intitolato "La principessa ranger". Si tratta di una versione alternativa del trailer mostrato in precedenza al Tokyo Game Show 2025 , che presenta uno dei personaggi principali e la storia raccontata nel gioco.

Come accennato, il trailer è identico al precedente, fatta eccezione per l'aspetto del personaggio princiale, che, quando il gioco sarà disponibile, i giocatori potranno personalizzare scegliendo tra diverse opzioni di acconciatura, colore degli occhi e molto altro.

Il filmato, mira a sottolineare proprio questa caratteristica, oltre a rimettere al centro la storia.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection uscirà il 13 marzo 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection il giocatore diventa un Rider, con l'occupazione di far schiudere uova e stringere legami con degli amichevoli mostri chiamati Monstie. Non mancano esplorazione e combattimenti in un mondo che promette di essere pieno di sorprese.

La storia racconta: Due secoli dopo un conflitto che divise i regni vicini, la guerra si riaccende alla schiusa, da un singolo uovo, di due Rathalos gemelli, a lungo ritenuti estinti: un presagio di distruzione. Due regni, due Rider, due Rathalos dai destini intrecciati. Mentre la calamità avanza inesorabile, cercate la speranza nelle terre proibite oltre il confine.