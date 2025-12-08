Il Monster Hunter Showcase è stato rinviato

Questa sera sarebbe dovuto andare in onda un nuovo Monster Hunter Showcase, con novità legate a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e Monster Hunter Wilds. Tuttavia, Capcom ha deciso di posticipare l'evento a data da destinarsi.
L'annuncio è arrivato tramite un messaggio sui social, dove la compagnia ha spiegato che la decisione è stata presa a causa dell'allerta tsunami in Giappone, diramata nelle scorse ore in seguito a un forte terremoto che ha colpito il Paese e che ha portato alla sospensione di diverse attività. L'allerta è stata successivamente revocata, ma la scelta di rinviare lo Showcase resta valida per rispetto della situazione e delle comunità coinvolte.
Il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds resta fissato al 16 settembre
Nonostante il rinvio della diretta, la data di uscita del Title Update 4 di Monster Hunter Wilds rimane confermata al 16 dicembre, salvo eventuali slittamenti che verranno comunicati prossimamente.
L'aggiornamento introdurrà il Gogmazios, un enorme drago anziano apparso per la prima volta in Monster Hunter 4 Ultimate. Ricoperto da una sostanza melmosa simile al catrame, è capace di devastare il campo di battaglia con fiammate letali e potrebbe rappresentare la sfida più ardua affrontata finora dai cacciatori. Oltre a questo nuovo mostro, sono previsti anche nuovi eventi, un'espansione dell'endgame con ulteriori potenziamenti per armi e armature, e le attese ottimizzazioni delle performance, in particolare su PC.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà invece disponibile dal 13 marzo su PC, PS5, Switch 2 e Xbox, con i preordini già aperti. Probabilmente durante lo Showcase avremmo visto nuove sequenze di gameplay e altri mostri provenienti dai capitoli precedenti della serie.