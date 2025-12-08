Il Monster Hunter Showcase è stato rinviato

Questa sera sarebbe dovuto andare in onda un nuovo Monster Hunter Showcase, con novità legate a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e Monster Hunter Wilds. Tuttavia, Capcom ha deciso di posticipare l'evento a data da destinarsi.

L'annuncio è arrivato tramite un messaggio sui social, dove la compagnia ha spiegato che la decisione è stata presa a causa dell'allerta tsunami in Giappone, diramata nelle scorse ore in seguito a un forte terremoto che ha colpito il Paese e che ha portato alla sospensione di diverse attività. L'allerta è stata successivamente revocata, ma la scelta di rinviare lo Showcase resta valida per rispetto della situazione e delle comunità coinvolte.