Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento di sistema 21.1.0

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 21.1.0 per Switch e Switch 2. Migliora la stabilità generale, ma non sembra apportare modifiche o novità significative.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/12/2025
Nintendo Switch 2

Durante la notte Nintendo ha pubblicato il nuovo aggiornamento di sistema 21.1.0 per le console Nintendo Switch e Switch 2. Non aspettatevi grandi novità: si tratta infatti di un update di routine, privo di nuove funzionalità o cambiamenti sostanziali, mirato principalmente a migliorare la stabilità complessiva e a correggere alcuni bug minori.

Le stringate note ufficiali della patch, pubblicate sul sito della compagnia, parlano semplicemente di "Miglioramenti generali alla stabilità del sistema per ottimizzare l'esperienza dell'utente" per entrambe le console portatili.

Possibili novità nascoste?

Va ricordato che, salvo l'introduzione di funzioni specifiche o la correzione di problemi evidenti, Nintendo raramente fornisce dettagli precisi su questi "miglioramenti generali". Non è quindi da escludere che l'aggiornamento possa nascondere qualche piccola novità (solitamente marginale per l'esperienza degli utenti) o che magari serva ad ampliare il supporto a un numero maggiore di titoli Switch 1 che attualmente presentano problemi di compatibilità su Switch 2.

Nintendo Switch e Switch 2
Nintendo Switch e Switch 2
I fan sospettano che presto Mario Kart World riceverà un DLC, annunciato a breve I fan sospettano che presto Mario Kart World riceverà un DLC, annunciato a breve

Un esempio recente è l'aggiornamento 21.0.1, che ha reso pienamente compatibili NieR: Automata - The End of YoRHa Edition e il bundle DOOM + DOOM 2, senza alcun annuncio ufficiale. Per capire se anche questa volta ci siano sorprese, dovremo attendere le segnalazioni della community nei prossimi giorni.

#Nintendo
