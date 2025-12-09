Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento di sistema 21.1.0

Durante la notte Nintendo ha pubblicato il nuovo aggiornamento di sistema 21.1.0 per le console Nintendo Switch e Switch 2 . Non aspettatevi grandi novità: si tratta infatti di un update di routine , privo di nuove funzionalità o cambiamenti sostanziali, mirato principalmente a migliorare la stabilità complessiva e a correggere alcuni bug minori.

Possibili novità nascoste?

Va ricordato che, salvo l'introduzione di funzioni specifiche o la correzione di problemi evidenti, Nintendo raramente fornisce dettagli precisi su questi "miglioramenti generali". Non è quindi da escludere che l'aggiornamento possa nascondere qualche piccola novità (solitamente marginale per l'esperienza degli utenti) o che magari serva ad ampliare il supporto a un numero maggiore di titoli Switch 1 che attualmente presentano problemi di compatibilità su Switch 2.

Nintendo Switch e Switch 2

Un esempio recente è l'aggiornamento 21.0.1, che ha reso pienamente compatibili NieR: Automata - The End of YoRHa Edition e il bundle DOOM + DOOM 2, senza alcun annuncio ufficiale. Per capire se anche questa volta ci siano sorprese, dovremo attendere le segnalazioni della community nei prossimi giorni.