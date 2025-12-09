Il controller GameSir T4 Nova Lite è in sconto su AliExpress per le offerte di Natale

Su AliExpress è disponibile il controller GameSir T4 Nova Lite in diverse colorazioni a partire da 22,21 €. Con il codice MULTI02 potrai risparmiare ulteriormente (prova il codice ITGS02, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Assicurati di scegliere manualmente la tua colorazione preferita.
Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre, fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del GameSir T4 Nova Lite
Si tratta di un controller particolarmente versatile con tre opzioni di connettività: Bluetooth, dongle wireless 2.4G e USB-C, quindi potrai passare da un dispositivo all'altro senza sforzo. Si tratta di un prodotto compatibile con PC, Nintendo Switch, Android, iOS e Steam Deck, ed è dotato anche di una funzione Turbo a 20Hz che i giocatori possono disattivare facilmente premendo il pulsante M.
Il pulsante M è un tasto multifunzione per un controllo conveniente: potrai regolare varie impostazioni, dall'intensità delle vibrazioni al layout ABXY. La batteria integrata da 600 mAh dura fino a 10 ore e si ricarica completamente in due ore.