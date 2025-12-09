Il controller GameSir T4 Nova Lite è in sconto su AliExpress per le offerte di Natale

Su AliExpress è disponibile il controller GameSir T4 Nova Lite in diverse colorazioni a partire da 22,21 €. Con il codice MULTI02 potrai risparmiare ulteriormente (prova il codice ITGS02, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Assicurati di scegliere manualmente la tua colorazione preferita.

Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre, fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.