Altri giochi Switch 1 ora sono pienamente compatibili con Switch 2, tra cui NieR: Automata

L'aggiornamento 21.0.1 amplia la compatibilità di Switch 2 con nuovi titoli, ma restano problemi su alcuni giochi popolari come Resident Evil 4 e i remake di Pokémon Diamante e Perla.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/11/2025
Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato questa settimana l'aggiornamento di sistema 21.0.1 per le sue console, che, tra le altre cose, ha risolto i problemi di compatibilità in diversi titoli originariamente usciti su Switch 1 con Nintendo Switch 2, tra cui NieR: Automata - The End of YoRHa Edition.

Come confermato dalla pagina ufficiale dedicata, i giochi ora compatibili sono:

  • DOOM + DOOM II
  • Guardian Tales
  • NieR: Automata - The End of YoRHa Edition
  • Skies Above
  • Sugardew Island
  • Super Mega Baseball 4
  • Timespinner

Sono stati identificati altri giochi con problemi su Switch 2

Nonostante i progressi, restano delle criticità in alcuni titoli. Ad esempio, Resident Evil 4 e Blades of Darkness presentano bug che possono bloccare la progressione. In Sports Party, invece, sostare per circa 30 secondi nella schermata iniziale può causare problemi, facilmente evitabili proseguendo oltre.

Resident Evil 4 è tra i giochi con problemi di compatibilità su Nintendo Switch 2
Infine, come riportato da Nintendo Everything, i crash di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente segnalati da diversi utenti nelle ultime settimane non risultano ancora corretti con l'aggiornamento 21.0.1 di Switch 2. A ogni modo, l'azienda sembra intenzionata a pubblicare ulteriori aggiornamenti mirati ad ampliare la compatibilità della console: la speranza è che questi e altri problemi vengano risolti con i prossimi update.

