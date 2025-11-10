Nintendo ha lanciato un sito per verificare la compatibilità dei giochi Switch su Switch 2

Per aiutare i giocatori, la grande N ha pubblicato una comoda pagina web dedicata , accessibile a questo indirizzo , che consente di verificare rapidamente se un gioco per Nintendo Switch è compatibile con Switch 2 e, in caso contrario, quali problemi potrebbero presentarsi.

Come funziona?

In passato, Nintendo aveva pubblicato due documenti con gli elenchi dei titoli affetti da problemi all'avvio o da incompatibilità, ma erano difficili da trovare, nascosti tra le pagine del sito ufficiale. Ora, invece, tutto è più semplice grazie a questa nuova pagina centralizzata.

Un esempio con NieR: Automata

È anche molto intuitiva: include una barra di ricerca in cui basta inserire il nome del gioco per sapere in pochi secondi se è compatibile con Switch 2, se presenta problemi noti e se questi sono stati eventualmente risolti. Al momento è disponibile solo in lingua inglese, ma risulta comunque facile da consultare anche per chi non ha grande familiarità con l'inglese.

Ad esempio, cercando Alan Wake Remastered, viene indicato come "Supportato", con una nota che segnala problemi riscontrati in passato, poi risolti tramite un aggiornamento della console. Diversamente, NieR: Automata - The End of YoRHa Edition risulta "Non Supportato": il gioco si avvia, ma sono stati rilevati problemi con la progressione. L'app di streaming Crunchyroll, invece, è classificata come "Incompatibile", il che significa che non può essere avviata su Nintendo Switch 2.