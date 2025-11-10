Resident Evil: Survival Unit ha una data di uscita ufficiale

Aniplex e il team di JoyCity hanno svelato la data di uscita globale di Resident Evil: Survival Unit. Lo strategico free-to-play, basato sulla celebre saga horror di Capcom, debutterà su dispositivi mobili iOS e Android alle ore 03:00 italiane di martedì 18 novembre.
Se siete interessati, è già possibile preregistrarsi e consultare i dettagli del titolo. Lo trovate su App Store per dispositivi iOS a questo indirizzo, e su Google Play Store per quelli Android da qui.
Affrontare i mangia-cervelli con astuzia
Resident Evil: Survival Unit è uno strategico con combattimenti in tempo reale, sviluppato appositamente per dispositivi mobili. Ambientato in un universo parallelo rispetto alla serie principale, il gioco ci mette nei panni di un gruppo di sopravvissuti all'epidemia zombie, determinati a rimanere in vita. Per farlo, dovremo rimettere in sesto una villa abbandonata, raccogliere risorse, reclutare altri sopravvissuti, costruire strutture e strumenti di difesa per contenere l'avanzata dei mangia-cervelli.
Le battaglie si svolgono in tempo reale, con i giocatori chiamati a gestire le unità sul campo e a prendere decisioni rapide in base all'evolversi della situazione. Tra i personaggi che potremo aggiungere al nostro gruppo di sopravvissuti figurano anche volti storici della saga, come Leon S. Kennedy, Claire Redfield e Jill Valentine, ciascuno dotato di statistiche, armi e abilità specifiche. Il gioco propone anche una storia originale, in cui le scelte del giocatore possono influenzare il corso degli eventi.