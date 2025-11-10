Resident Evil: Survival Unit ha una data di uscita ufficiale

Aniplex e il team di JoyCity hanno svelato la data di uscita globale di Resident Evil: Survival Unit. Lo strategico free-to-play, basato sulla celebre saga horror di Capcom, debutterà su dispositivi mobili iOS e Android alle ore 03:00 italiane di martedì 18 novembre.

Se siete interessati, è già possibile preregistrarsi e consultare i dettagli del titolo. Lo trovate su App Store per dispositivi iOS a questo indirizzo, e su Google Play Store per quelli Android da qui.