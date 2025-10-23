0

Le pre-registrazioni di Resident Evil: Survival Unit stanno andando alla grande

A quanto pare le pre-pregistrazioni di Resident Evil: Survival Unit stanno andando alla grande, e i numeri totalizzati finora hanno superato un traguardo notevole.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/10/2025
I personaggi di Resident Evil: Survival Unit
Resident Evil: Survival Unit
Resident Evil: Survival Unit
News Video Immagini

Aniplex ha annunciato che le pre-registrazioni di Resident Evil: Survival Unit hanno superato quota due milioni a livello globale, sommando i numeri totalizzati finora su App Store e Google Play in regioni come Europa, Giappone, Corea e Nord America.

Si tratta di un dato che conferma ancora una volta la grande popolarità della saga Capcom, che si appresta a debuttare con questa nuova esperienza a base strategica sui dispositivi iOS e Android nel corso del 2025.

Resident Evil: Survival Unit punta infatti a miscelare la formula tipica degli strategici in tempo reale con l'accessibilità dei mobile game, dandoci l'opportunità di creare squadre, difendere basi e affrontare orde di zombie e feroci mutanti in un contesto in cui la collaborazione sarà fondamentale per sopravvivere.

Resident Evil: Survival Unit si mostra con un trailer pieno di personaggi iconici Resident Evil: Survival Unit si mostra con un trailer pieno di personaggi iconici

In realtà il gameplay del gioco non è ancora stato rivelato nei dettagli, ma le notizie giunte finora parlano di unità specializzate con abilità e ruoli specifici, un sistema di combattimento dinamico e la presenza di modalità cooperative e competitive.

Un marchio che continua ad affascinare

I giochi della serie Resident Evil continuano a vendere tantissimo e su mobile erano già arrivate diverse conversioni dei capitoli classici, ma Survival Unit proverà come detto a fare qualcosa di diverso, adottando un'impostazione strategica inedita per il franchise.

Se siete fra gli appassionati che attendono con interesse il lancio del gioco e desiderate ricevere una notifica non appena sarà possibile scaricarlo, potete effettuare anche voi la pre-registrazione su App Store o Google Play.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le pre-registrazioni di Resident Evil: Survival Unit stanno andando alla grande