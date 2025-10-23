Le pre-registrazioni di Resident Evil: Survival Unit stanno andando alla grande

Aniplex ha annunciato che le pre-registrazioni di Resident Evil: Survival Unit hanno superato quota due milioni a livello globale, sommando i numeri totalizzati finora su App Store e Google Play in regioni come Europa, Giappone, Corea e Nord America.

Si tratta di un dato che conferma ancora una volta la grande popolarità della saga Capcom, che si appresta a debuttare con questa nuova esperienza a base strategica sui dispositivi iOS e Android nel corso del 2025.

Resident Evil: Survival Unit punta infatti a miscelare la formula tipica degli strategici in tempo reale con l'accessibilità dei mobile game, dandoci l'opportunità di creare squadre, difendere basi e affrontare orde di zombie e feroci mutanti in un contesto in cui la collaborazione sarà fondamentale per sopravvivere.

In realtà il gameplay del gioco non è ancora stato rivelato nei dettagli, ma le notizie giunte finora parlano di unità specializzate con abilità e ruoli specifici, un sistema di combattimento dinamico e la presenza di modalità cooperative e competitive.