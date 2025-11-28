Resident Evil Survival Unit viene sempre più scaricato e gli autori vi danno un codice regalo

Da allora, ha superato i 2 milioni di download su dispositivi iOS e Android, come annunciato da JOYCITY Corporation e dall'editore Aniplex Inc.

Resident Evil Survival Unit , il gioco per dispositivi mobili basato sull'iconica serie di Capcom e sviluppato da JOYCITY Corporation, è stato pubblicato una decina di giorni fa, il 18 novembre 2025.

Il codice promozionale di Resident Evil Survival Unit

Resident Evil Survival Unit è stato presentato lo scorso luglio ed è stato descritto come una "nuova interpretazione dell'universo di Resident Evil" da Shinji Hashimoto, co-creatore delle serie Resident Evil e Kingdom Hearts. Hashimoto ha guidato lo sviluppo del progetto, che ci immerge nel mondo di Resident Evil con un gameplay strategico in tempo reale atipico per la saga.

Secondo un comunicato stampa, quando Survival Unit è stato pubblicato, è subito arrivato al primo posto nella classifica dei giochi gratuiti del Google Play Store negli Stati Uniti, mentre sull'App Store di iOS è stato l'app gratuita più scaricata in oltre 15 paesi, tra cui Giappone, Regno Unito, Francia e Germania.

Per celebrare questo importante traguardo, Aniplex Inc. e JOYCITY Corporation offrono ai giocatori una ricompensa in-game che può essere riscattata con il codice promozionale "2M SURVIVORS" tramite il sito ufficiale di riscatto dei codici promozionali del gioco.

Se Survival Unit continuerà ad avere successo, forse vedremo Capcom provare altre partnership di questo tipo con la sua serie horror, pur mantenendo i suoi giochi principali su PC e console.

