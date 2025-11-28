Se Avatar Fuoco e Cenere fosse un fallimento, James Cameron sarebbe pronto ad abbandonare la saga

Avatar Fuoco e Cenere sembra un successo assicurato considerando i risultati dei primi due film, che hanno incassato 2 miliardi e più l'uno. In realtà però un fallimento è sempre dietro l'angolo, soprattutto considerando quanto costano questi progetti.

Le parole di Cameron su Avatar

"Assolutamente", ha detto Cameron nel podcast The Town with Matthew Belloni, quando gli è stato chiesto se sia pronto ad abbandonare il franchise nel caso in cui Fuoco e Cenere non incassi abbastanza. "Sono nel mondo di Avatar da 20 anni. Anzi, da 30 anni, perché l'ho scritto nel '95, ma nei primi 10 anni non ci ho lavorato in modo continuativo. Nel '95 c'è stato un breve momento di interesse, poi tutti mi hanno detto: 'Sei fuori di testa', e l'ho accantonato per 10 anni, per poi riprenderlo seriamente nel 2005. Sì, assolutamente. Certo, se finisce qui, va bene così".

Ovviamente c'è il rischio che i tre film non chiudano proprio tutte le storie e sotto trame, quindi il pubblico si ritroverebbe senza una definitiva conclusione. Cameron ha confermato a questo riguardo che in effetti ci sarebbe una questione non risolta ma che sarebbe disposto a scrivere un libro e rispondere così a tutte le domande dei fan.

L'unica cosa che Cameron non farebbe è dare in mano Avatar a qualcun altro: vorrebbe essere parte di qualsiasi progetto, almeno come produttore.

Sappiamo poi che Cameron ha già girato alcune scene di Avatar 4, mentre lavorava a La Via dell'Acqua e Fuoco e Cenere.