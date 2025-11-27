Avatar 3: Fuoco e Cenere è "magnifico", dice il capo di Disney, liquidando anche alcuni appunti dai producer

Sembra peraltro che non abbia avuto particolari commenti da fare sulla durata del film, che come abbiamo visto supera anche La Via dell'Acqua in questo ambito, da quanto è rimasto rapito dal nuovo film di Cameron.

James Cameron è intervenuto nel podcast The Town per svelare un particolare retroscena della produzione di Avatar 3, ovvero Avatar: Fuoco e Cenere , nuovo film nella serie fantascientifica in arrivo il mese prossimo al cinema che è stato definito "magnifico" da un pezzo grosso. A quanto pare, durante una prima proiezione interna del film, il capo di Disney, Bob Iger , ha definito il film "magnifico", liquidando velocemente anche alcuni appunti che gli altri producer avevano intenzione di fare come feedback in base a quanto visto, e che puntavano ad alcune modifiche.

Grande entusiasmo in vista del lancio

"È magnifico. È magnifico", ha ripetuto Iger, in base a quanto raccontato dal regista, aggiungendo "Adoro questo film". La cosa interessante, come riferito da Cameron, è che c'erano altre persone su Zoom che stavano sollevando alcune questioni, ma queste sono state direttamente liquidate da Iger.

Una scena di Avatar 3

"Sì, sapete, non ho avuto alcun problema con quello", pare abbia detto il capo di Disney in risposta ad alcuni appunti sollevati dai produttori che erano in videoconferenza, sostanzialmente respingendo le loro obiezioni.

"E io ho pensato: Ok, abbiamo finito qui", ha riferito Cameron, decisamente soddisfatto.

Avatar: Fuoco e Cenere arriverà al cinema il 17 dicembre 2025 e sarà ovviamente uno dei maggiori film del Natale di quest'anno, in attesa di vedere i suoi risultati al botteghino. Nel frattempo, Cameron ha già girato alcune scene di Avatar 4, a quanto pare.