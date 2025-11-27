L'evento Super Mario Run x Super Mario Galaxy 1+2 è ora in corso: vediamo i premi disponibili

I contenuti dell'evento di Super Mario Run

In maniera simile a quanto accaduto con eventi passati, i giocatori di Super Mario Run devono completare una serie di missioni per ottenere dei premi a tema con Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

La locandina della collaborazione tra Super Mario Run e Super Mario Galaxy

Nello specifico ci sarà modo di sbloccare le statue di Mario Ape, Rosalinda e Yoshi Palloncino: ogni statua richiede il completamento di nove missioni. Negli anni il videogioco mobile ha proposto collaborazioni con altri titoli di Nintendo, precisamente Donkey Kong Bananza, Super Mario Party Jamboree, Luigi's Mansion 2 HD, Super Mario Bros. Wonder, Princess Peach: Showtime, Paper Mario: Il portale millenario e Mario & Luigi: Fraternauti alla carica.

Ovviamente la scelta di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 non è casuale. Non solo il videogioco è da poco stato pubblicato, ma la serie sarà alla base della prossima pellicola animata di Illumination e Nintendo.

Per la compagnia di Kyoto è un ottimo modo per fare un po' di pubblicità ai propri prodotti e produrre facilmente nuovi contenuti per Super Mario Run. Ecco infine il trailer di Super Mario Galaxy Il Film che fa ammirare Bowser Jr. e Rosalinda.