Avatar, Fuoco e Acqua: il making of in due parti arriva su Disney+

Fuoco e Acqua: Making Of dei film di Avatar è un interessante dietro le quinte in due parti dedicato appunto alla realizzazione dei film di Avatar, che sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 7 novembre.
Come si può vedere nel trailer qui sotto, si tratta di un documentario che illustra tanti aspetti della produzione e il grande lavoro svolto dagli attori, che hanno dovuto calarsi nelle stesse situazioni dei rispettivi personaggi perché tutto venisse reso al meglio.
James Cameron e la sua squadra hanno portato il performance capture a un nuovo livello, costruendo macchine che potessero replicare ciò che si vede sullo schermo e fare in modo che gli interpreti vivessero davvero determinati momenti.
"Se non fosse per gli attori, Pandora sarebbe solo un mondo bellissimo e disabitato", spiega Zoe Saldana nel dietro le quinte, il che restituisce la portata del contributo che il cast ha dato alla nascita di un mondo così affascinante.
A breve torneremo su Pandora
L'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere è fissata al prossimo 17 dicembre, dunque nel giro di qualche settimana avremo modo di visitare nuovamente il pianeta Pandora e lasciarci coinvolgere nel conflitto che minaccia di distruggerlo.
Sarà ovviamente interessante scoprire se anche questo terzo capitolo della saga riuscirà a totalizzare incassi simili ai primi due, ma dopo il grande successo del sequel la popolarità del franchise è apparsa decisamente consolidata.