Avatar, Fuoco e Acqua: il making of in due parti arriva su Disney+

Fuoco e Acqua: Making Of dei film di Avatar è un interessante dietro le quinte in due parti dedicato appunto alla realizzazione dei film di Avatar, che sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 7 novembre.

Come si può vedere nel trailer qui sotto, si tratta di un documentario che illustra tanti aspetti della produzione e il grande lavoro svolto dagli attori, che hanno dovuto calarsi nelle stesse situazioni dei rispettivi personaggi perché tutto venisse reso al meglio.

James Cameron e la sua squadra hanno portato il performance capture a un nuovo livello, costruendo macchine che potessero replicare ciò che si vede sullo schermo e fare in modo che gli interpreti vivessero davvero determinati momenti.

"Se non fosse per gli attori, Pandora sarebbe solo un mondo bellissimo e disabitato", spiega Zoe Saldana nel dietro le quinte, il che restituisce la portata del contributo che il cast ha dato alla nascita di un mondo così affascinante.