Un trailer di The Occultist illustra il gameplay di questa inquietante avventura

The Occultist torna a farsi vedere con un trailer incentrato sul gameplay di questa interessante e inquietante avventura in prima persona, che ci pone all'interno di una storia a tinte da horror psicologico, ancora senza una data di uscita precisa.

Come abbiamo visto con il trailer del Nacon Connect dello scorso marzo, The Occultist è stato rinviato al 2026, ma da allora non ci sono state ulteriori delucidazioni sul periodo di lancio, dunque attendiamo altre informazioni da parte di Dadealic o dal team Daloar al riguardo, considerando che siamo ormai alla fine del 2025.

Il nuovo video è composto da una serie di scene tratte direttamente dal gameplay che illustrano bene le particolari atmosfere di questa avventura, mostrando qualcosa della storia e delle sue caratteristiche peculiari.