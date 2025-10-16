Un trailer di The Occultist illustra il gameplay di questa inquietante avventura

The Occultist torna a farsi vedere con un trailer incentrato sul gameplay di questa interessante e inquietante avventura in prima persona, che ci pone all'interno di una storia a tinte da horror psicologico, ancora senza una data di uscita precisa.
Come abbiamo visto con il trailer del Nacon Connect dello scorso marzo, The Occultist è stato rinviato al 2026, ma da allora non ci sono state ulteriori delucidazioni sul periodo di lancio, dunque attendiamo altre informazioni da parte di Dadealic o dal team Daloar al riguardo, considerando che siamo ormai alla fine del 2025.
Il nuovo video è composto da una serie di scene tratte direttamente dal gameplay che illustrano bene le particolari atmosfere di questa avventura, mostrando qualcosa della storia e delle sue caratteristiche peculiari.
Un'avventura horror alle prese con l'occulto
The Occultist è un'avventura horror psicologica che ci mette nei panni di Alan Rebels, un investigatore del paranormale che si ritrova a indagare su un caso particolarmente complesso in un luogo molto inquietante.
La storia si svolge nell'isola di Godstone, considerata un luogo maledetto, per scoprire la verità su una faccenda alquanto personale: fare luce sulla scomparsa del padre.
Il gioco propone un gameplay che mischia esplorazione, azione stealth e soluzione di enigmi, ovviamente con un alto tasso di tensione dato dalle minacce incombenti di origine oscura che si celano sull'isola.
Il protagonista è dotato di un pendolo mistico che gli permette di interagire con l'ambiente, modificandolo e svelandone i segreti, e con questo dovremo avventurarci tra strade nebbiose e rovine infestate, per scoprire il passato oscuro di un culto che un tempo abitava l'isola.