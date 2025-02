Nacon Connect 2025 annunciato: ecco la data dell'evento di presentazione con Hell is Us, GreedFall 2 e altri

Il publisher Nacon ha annunciato la nuova edizione del suo evento di presentazione specifico e monografico, con il Nacon Connect 2025 che si svolgerà in una data ufficiale: sarà il 6 marzo a partire dalle ore 19:00, con una presentazione di diversi giochi in arrivo.

Tra i titoli già annunciati come presenti all'evento ci saranno Hell is Us, Ravenswatch, Terminator: Survivors, Greedfall 2 e il recentemente annunciato Edge of Memories, ma a questi se ne aggiungeranno anche altri, considerando l'intensa attività di publishing che contraddistingue di recente l'etichetta francese, in attesa dunque di scoprirne le novità.

La presentazione verrà trasmessa sul canale YouTube e su quello Twitch dell'azienda in questione, ma ovviamente lo seguiremo da vicino anche su queste pagine con notizie e aggiornamenti in tempo reale, o quasi.