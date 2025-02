La nostalgia paga. Una piccola verità, che negli ultimi anni ha dato prova di fertili risultati, tanto al cinema quanto nel contesto videoludico. Le persone accolgono di buon grado il "già noto", il prodotto confortevole che le proietta nuovamente nel proprio passato - e il passato, la psicologia lo sa, è sempre più sicuro e apprezzato del presente. Konami e Digital Eclipse, forti di questo concetto e di un'operazione qualitativamente ben studiata, tornano quindi alla carica con Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, ultimo titolo del notissimo franchise di carte collezionabili (che derivano dall'anime, che a sua volta deriva dal manga, che al mercato Yugi Muto comprò) il quale vanta a oggi, dal lontano 1996, milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, giocandosela (è proprio il caso di dirlo) a testa alta con Magic e Pokémon TCG. State per scoprirlo nella nostra recensione, e potete stare tranquilli: non ci sono carte trappola sul terreno.

Una collezione corposa (ma con dei limiti)

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, lo dice anche il titolo, è un pacchetto dedicato ai "primi giorni", quindi perfetto per i nostalgici: include tutta una serie di titoli pubblicati tra il '96 e i primi anni Duemila, giochi che i collezionisti custodiscono gelosamente nel proprio settore dedicato al retrogaming, o addirittura che in Europa non sono mai arrivati e che quindi possono essere fruiti, oggi, nel 2025, per la prima volta in assoluto, a più di vent'anni di distanza (è il caso di Monster Capsule, localizzato per la prima volta in assoluto in lingua italiana).

Tra le altre cose è un pacchetto "non pigro", che non si limita cioè a offrire un mucchio di cose così come sono state trovate nel bagagliaio dei ricordi, ma le riadatta, ci lavora, pensa a come presentarle in modo dignitoso al pubblico che comprende, nello stesso momento, sia gli affezionatissimi attempati sia i curiosi più giovani, quelli che oggi evocano diciotto mostri Link in un turno e che magari non ricordano che per il Mago Nero, a suo tempo, bisognava sacrificare almeno due mostri e quanto due mostri costassero tanta pazienza e fatica.

In tutto Yu-Gi-Oh! Early Days Collection contiene quattordici titoli diversi, sospesi tra gli estremi cronologici del primissimo Yu-Gi-Oh! Duel Monsters per Game Boy Color e Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005 per Game Boy Advance, spaziando naturalmente tra nomi noti e un po' meno noti al pubblico occidentale; Dungeon Dice Monsters, coi suoi bei dadi e le meccaniche all'epoca "originali", ad esempio, forse lo ricorderete bene, così come pure The Sacred Cards, mentre Racconti Oscuri è probabile che sia rimasto un po' meno impresso nella memoria.

Il Mago Nero, carta di punta di Yu-Gi-Oh! Early Days Collection e di tutto il franchise

Non manca qualche sorpresa, come nel caso di Yu-Gi-Oh! Monster Capsule, che più di un gioco di carte è uno strategico a turni (con Yu-Gi-Oh! condivide però i mostri iconici, e costituisce un elemento importante nella raccolta, sia dal punto di vista della completezza che come variazione dell'offerta); e di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist, ancora, ci sono tutte e tre le versioni - dedicate, rispettivamente, a Yugi, Kaiba e Joey - il che significa accesso diretto a tutte le carte, suddivise originariamente, appunto, in ogni variante in base agli elementi tematici dei tre protagonisti.

Tuttavia, vi sono anche dei limiti evidenti nell'intera operazione, e questi ultimi saltano all'occhio soprattutto per chi abbia esperienza delle collection realizzate dal team di Digital Eclipse. Una raccolta così corposa, che idealmente rappresenta un momento fondamentale nel franchise di riferimento, avrebbe tratto giovamento da una serie di materiali supplementari, quali interviste, bozzetti preparatori, curiosità varie, o addirittura un sistema di achievement interno al titolo; nulla di tutto questo è presente, dal momento che bisogna "accontentarsi" delle copertine delle cartucce dell'epoca (tramite modelli 3D) e alla possibilità di alternare le icone di queste ultime in base alle versioni di gioco. Ci sono, però, le digitalizzazioni dei manuali dei singoli titoli.