Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ha una data di uscita annunciata da Konami, oltre a otto giochi inclusi

Konami ha annunciato la data di uscita di Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, ovvero la raccolta di vari capitoli appartenenti alla serie che arriverà in corrispondenza con il 25° anniversario del franchise, comunicando anche alcuni dei titoli che saranno presenti al suo interno, i quali vanno dalla fine degli anni 90 in poi.

Non c'è ancora la lista completa ufficiale, ma i giochi annunciati come presenti sono già otto, cosa che fa pensare a una raccolta veramente ampia in arrivo, con data di uscita fissata per il 27 febbraio 2025 su PC e Nintendo Switch.

Si tratta comunque degli Early Days, come dice il nome della collezione, dunque presumibilmente si concentrerà sui capitoli più vecchi probabilmente limitandosi alla fine degli anni 90 e la prima decade dei 2000.