ASUS ROG Harpe Ace Extreme, la recensione del mouse ultraleggero in fibra di carbonio

E invece no: ASUS ha puntato in questo caso sulla leggerezza e la resistenza della fibra di carbonio per consegnarci un dispositivo di appena 47 grammi , caratterizzato da un processo produttivo estremamente meticoloso e da una componentistica ovviamente di alto livello, ma molto essenziale (talvolta persino manchevole) sul piano delle linee e delle funzionalità. Vediamo il tutto nel dettaglio.

Com'è fatto un mouse da 279,99€? Se questa apertura vi ricorda qualcosa è perché ci siamo posti una domanda simile di recente, in un'altra recensione, quella dedicata alla tastiera Azoth Extreme . Tuttavia fornire una risposta plausibile, nel caso dell' ASUS ROG Harpe Ace Extreme , è ancora più complicato: innanzitutto perché i mouse sono da sempre dispositivi accessibili dal punto di vista del prezzo, con poche elaborate eccezioni; in secondo luogo perché è davvero difficile donare a un prodotto del genere quell'aura "premium" che in qualche modo vada a legittimarne il costo.

Il dispositivo include un sistema di illuminazione RGB molto essenziale, applicato al solo scroller, che fornisce informazioni sull'autonomia disponibile. A tal proposito, la batteria integrata garantisce quasi 100 ore di funzionamento in Bluetooth con le luci spente (70 in modalità RF), che diventano meno di 70 con le luci accese (53 in modalità RF). Utilizzare il Polling Rate Booster, tuttavia, incide in maniera sostanziale su questi valori, com'era lecito attendersi.

Sono soltanto sette i tasti disponibili all'interno di un design che, come detto, appare fin troppo convenzionale se rapportato alla vocazione premium del ROG Harpe Ace Extreme . Oltre ai due pulsanti principali, ai due laterali e all'appena citato scroller, sul fondo del mouse troviamo un tasto per la selezione dei dpi (a cui dunque non è possibile accedere al volo nel mezzo di una sessione di gioco: pessima scelta), un tasto per la sincronizzazione e un selettore per passare dalla modalità wireless 2,4 GHz al Bluetooth 5.1 o al cavo USB da due metri incluso nella confezione.

A tali valori si aggiunge il polling rate da 8.000 Hz , ottenibile tramite l'impiego di un adattatore USB che funziona anche in modalità wireless SpeedNova e in combinazione con l'ormai collaudato Omni Receiver. I progettisti hanno prestato una certa attenzione allo scroller: sebbene la rotella sia dotata di un'unica modalità di scorrimento "a scatti", un po' troppo ruvida per i nostri gusti, ogni step viene comunicato in maniera efficace all'indice grazie al codificatore TTC Gold e il meccanismo è stato testato per un milione di cicli.

Protagonista assoluta dell'estetica dell'Harpe Ace Extreme è dunque la fibra di carbonio che i progettisti hanno scelto per la scocca: un materiale leggerissimo ma al contempo molto resistente, non semplice da lavorare, che in questo caso è stato impreziosito da una accattivante trama fatta di intrecci di rettangoli che si sviluppano in diagonale, mentre su entrambi i lati del mouse è presente una piacevole zigrinatura per migliorare la presa.

Come detto, l'ASUS ROG Harpe Ace Extreme non adotta soluzioni "estreme" per quanto concerne il design, caratterizzato anzi da linee piuttosto sobrie e prevedibili . Rispetto agli altri mouse ambidestri dell'azienda taiwanese, il dispositivo possiede un profilo con rientranze laterali, i due tasti principali sono perfettamente simmetrici e "poggiati" all'interno di un riquadro al cui centro si trova lo scroller, mentre sul lato sinistro troviamo i due classici pulsanti extra.

Esperienza d'uso

Lo stile tutt'altro che eccessivo dell'ASUS ROG Harpe Ace Extreme lo rende un mouse estremamente versatile, che è possibile impiegare per attività quotidiane come navigazione web, lavoro da ufficio e finanche fotoritocco, nonché ovviamente per le sessioni di gioco. In tal senso, la configurazione con due soli tasti extra lo rende perfetto per gli sparatutto, ma la mancanza di un pulsante per la selezione dei dpi sulla parte superiore si pone come un limite importante per chi è abituato a modulare la propria precisione a seconda dell'arma utilizzata.

L'ASUS ROG Harpe Ace Extreme impugnato e con l'illuminazione accesa sullo scroller

I tasti principali sono caratterizzati da un'attivazione immediata, praticamente priva di pre-travel, e ciò si traduce in un'eccellente reattività agli input, pur lasciando nel tragitto di ritorno il margine necessario per donare alla pressione una sensazione piacevole. Un discorso del tutto simile vale per i due pulsanti extra laterali, mentre lo scroller come detto dispone di un'unica modalità di scorrimento e possiede scatti molto netti: in ambito gaming questo livello di precisione aiuta, ma solo lì.

Parlando di sensazioni, è il caso di dedicare qualche riga anche all'esperienza di unboxing del ROG Harpe Ace Extreme, viste le peculiarità della confezione. Il box esterno si apre infatti come una sorta di fiore, rivelando uno scrigno che si divide in due parti per rivelare il contenuto, nella fattispecie il mouse e una piccola custodia in nylon che riproduce le forme del dispositivo e consente di trasportarlo insieme al cavo e agli adattatori.

La peculiare confezione dell'ASUS ROG Harpe Ace Extreme

Sempre nella confezione troviamo diversi set di cuscinetti che è possibile applicare sul fondo o sui lati del mouse al fine di modificarne il grip e la capacità di scorrimento sulle superfici, laddove quella nativa non dovesse soddisfarvi. In tutti i casi, i movimenti si rivelano straordinariamente stabili se consideriamo il peso ridotto dell'apparecchio, che anche nei cambi di direzione più improvvisi rimane ben ancorato a terra.

Il quadro delle personalizzazioni è anche stavolta piuttosto completo, grazie al software gratuito Armoury Crate o alla sua nuova versione "compatta", Armoury Crate Gear, installabile utilizzando il medesimo client: l'applicazione permette di modificare tutti i comandi, calibrare il comportamento dei sensori, impostare diversi profili e regolare l'illuminazione RGB.

Uno sguardo ai tasti laterali dell'ASUS ROG Harpe Ace Extreme

Testato con gli immancabili Call of Duty: Warzone e Apex Legends, l'ASUS ROG Harpe Ace Extreme si conferma preciso, reattivo e stabile, esattamente come ci si aspetterebbe da un mouse con queste caratteristiche tecniche. Il tasto dedicato ai dpi sul fondo risulta scomodo nelle situazioni in cui servirebbe più prontezza, mentre il peso così contenuto rappresenta un extra apprezzabile, ma tutt'altro che esclusivo.