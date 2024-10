Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 24 ottobre, pronti a diventare dei provetti traslocatori?

La prassi è la solita: avrete una settimana di tempo per reclamare il videogioco in questione una volta che questo verrà reso disponibile nello store di Epic Games. Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato.

Moving Out

Moving Out è un folle simulatore di traslochi basato sulla fisica sviluppato da DevM Games e SMG Studio. Nei panni di tecnici specializzati in traslochi non convenzionali, dovremo spostare mobili, elettrodomestici e altro ancora da una casa a un camion superando vari ostacoli, dando vita a situazioni surreali in cui dovremo spostare del mobilio da una areo mentre è in volo o vedercela con dei fantasmi, sbloccando via via incarichi sempre più pericolosi e fuori di testa.

Una delle situazioni surreali che vivremo in Moving Out

È possibile affrontare Moving Out in solitaria o, meglio ancora, in compagnia di amici tramite la cooperativa locale fino a quattro giocatori, dove il gioco indubbiamente dà il meglio di sé. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Moving Out.

Che ne pensate dei regali dell'Epic Games Store in arrivo il 24 ottobre? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo, inoltre, che da oggi sono disponibili i titoli gratis del 17 ottobre.