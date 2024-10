I giochi gratis di Epic Games Store del 17 ottobre sono disponibili, ecco il link per scaricarli

Come ogni giovedì che si rispetti, anche oggi Epic Games Store ha messo a disposizione i nuovi giochi gratis, in questo caso con la mandata già annunciata del 17 ottobre possono essere scaricati da ora per una settimana. Si tratta di due titoli, tra i quali troviamo un tie-in da una serie animata nota, ovvero Invincible Presents: Atom Eve e Kardboard Kings, un particolare gioco di carte.

I giochi potranno essere scaricati dalle ore 17:00 del 17 ottobre e per tutta la settimana successiva, fino alla presentazione dei regali seguenti che arriveranno alla stessa ora del 24 ottobre, potete conoscerli meglio a questo indirizzo su Epic Games Store.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che è stato annunciato il gioco gratis del 24 ottobre, ovvero Moving Out.