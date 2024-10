La patch 1.16 di Elden Ring è disponibile, assieme a dei consigli su come risolvere problemi di performance

FromSoftware ha pubblicato oggi la patch 1.16 di Elden Ring su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. L'aggiornamento di per sé non include nessuna novità di rilievo ed è mirato principalmente a risolvere un bug maggiore legato alle statistiche dei giocatori. In compenso, le note ufficiali includono dei possibili fix-fai-da-te per risolver eventuali problemi di performance riscontrati dalla communtiy.

Ma andiamo per gradi. Per quanto riguarda i bug risolti, è stato risolto un problema in cui i potenziamenti temporanei delle statistiche rimanevano anche dopo che il giocatore chiudeva e riavviava il gioco. Si parla anche della correzione di "numerose altre correzioni di bug", ma senza purtroppo entrare nei dettagli.