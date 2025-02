La PS App di Sony pare aver ricominciato a inviare le notifiche per i giochi scontati della Lista dei desideri

Come forse avrete notato, da molto tempo PlayStation App di Sony - l'applicazione mobile che permette di accedere allo Store, gestire i contenuti della console e il servizio PlayStation Stars - ha un problema: non invia più le notifiche per i giochi presenti nella Lista dei desideri che vengono messi in sconto.

La situazione delle notifiche dell'app PlayStation

Secondo quanto indicato ad esempio dalla testata PlayStationLifestyle, con l'arrivo delle nuove offerte del PS Store (gli "Sconti folli") l'applicazione mobile ha inviato una serie di notifiche sulle promozioni dei giochi aggiunti alla Lista dei desideri. Chi scrive non ha in realtà ricevuto alcuna notifica su mobile (sono arrivate invece su console), ma è possibile che in Italia non sia ancora arrivato un aggiornamento per l'applicazione che risolva il problema.

Il logo di PS Store

Le notifiche per gli sconti sono ovviamente molto comode per gli utenti che possono così essere avvertiti se i prodotti desiderati sono parte delle promozioni, invece di dover manualmente verificare i cambiamenti nella lista dei desideri del PS Store, da browser, app o console.

Diteci, voi avete ricevuto delle notifiche quest'oggi?