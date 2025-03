The Occultist è stato rinviato, il trailer del Nacon Connect svela il nuovo periodo di uscita

Il Nacon Connect è stato un evento davvero interessante per gli amanti del genere horror. Tuttavia, non tutte le novità sono state positive. Ad esempio, uno dei protagonisti dello show è stato l'avventura in prima persona The Occultist, di cui abbiamo visto un nuovo trailer ma di cui è stato annunciato anche il rinvio della data di uscita.

Il titolo horror di DALOAR e pubblicato da Daeadalic Entertainment era atteso durante il corso di quest'anno, ma gli sviluppatori hanno preferito posticipare l'uscita al 2026, in modo da avere tutto il tempo necessario per consegnare nelle mani dei giocatori un'esperienza rifinita e di qualità. Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.